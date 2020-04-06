Storm Peak EA MT4

Storm Peak EA - Una herramienta de trading versátil para los entusiastas de la optimización

Storm Peak EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para los traders que disfrutan afinando y optimizando sus estrategias. Este EA proporciona una base sólida, lo que le permite refinar la configuración y adaptarla a sus condiciones de mercado. No viene pre-optimizado, lo que le da un control total sobre su rendimiento.

Lógica y estrategia de negociación

El EA Storm Peak funciona con el Commodity Channel Index (CCI), un popular indicador basado en el impulso. La estrategia se centra en la identificación de posibles puntos de reversión mediante el análisis de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Señal de compra: Se genera cuando el CCI cruza por encima del umbral de sobreventa, indicando una potencial tendencia alcista.

Señal de venta: Se activa cuando el CCI cruza por debajo del nivel de sobrecompra, lo que sugiere una posible tendencia bajista.

Ejecución de operaciones: El EA se asegura de que las órdenes se coloquen sólo si ha pasado suficiente tiempo desde la última señal, reduciendo las entradas falsas y mejorando la fiabilidad de la señal.

Características principales

Gestión del riesgo personalizable: Establezca su propio Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote según su apetito de riesgo.

Panel Visual de Operaciones: Manténgase informado con las actualizaciones de las operaciones en tiempo real y el historial de señales directamente en el gráfico.

Notificaciones integradas: Reciba alertas a través de ventanas emergentes, señales sonoras o notificaciones push para actualizaciones instantáneas de las operaciones.

Validación automática de operaciones: El EA comprueba los requisitos de margen, la precisión del volumen de operaciones y las limitaciones del corredor antes de colocar una orden.

¿Quién debería usar el EA Storm Peak?

Este EA es perfecto para los traders que:

Prefieren personalizar y optimizar sus estrategias.

Entienden la importancia de ajustar los indicadores para las diferentes condiciones del mercado.

Quieren un sistema automatizado con mecanismos de seguridad incorporados.

Precio: $ 130 - Esta es una excelente inversión para los operadores que buscan una base sólida para construir y optimizar su propia estrategia.

Importante: Este EA no está pre-optimizado. Está diseñado para los comerciantes que disfrutan experimentando con diferentes parámetros para maximizar el rendimiento.

¡Visite mi perfil aquí para explorar más asesores expertos y herramientas de trading!



