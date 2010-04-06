Grid Aroon EA MT5

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


Asesor Experto Grid-Aroon

No optimizado - ¡Construido para su optimización!
Este Asesor Experto está diseñado para los comerciantes que quieren un control completo sobre sus parámetros de negociación. No está pre-optimizado, dándole la flexibilidad para ajustar la configuración y afinar el rendimiento de acuerdo a su estrategia y las condiciones del mercado.

Visión general de la estrategia
El EA Grid-Aroon combina un enfoque de negociación de cuadrícula con el indicador Aroon para identificar tendencias y ejecutar operaciones sistemáticas. El EA sigue una lógica estructurada:

  • Mecanismo de negociación de cuadrícula: Las operaciones se colocan en intervalos de precios fijos (GridSize) para capitalizar las fluctuaciones de precios. Si el mercado se mueve en contra de la entrada inicial, se abren operaciones adicionales en niveles de cuadrícula definidos (MaxGridLevels) para promediar el precio de entrada.

  • Indicador Aroon para señales de entrada: El EA analiza los indicadores Aroon Up y Aroon Down para determinar la fuerza de la tendencia. Cuando el Aroon Up cruza por encima de un umbral (InpAroonThreshold), señala una tendencia alcista para posibles entradas de compra. Cuando Aroon Down domina, el EA busca oportunidades de venta.

  • Tamaño de posición adaptable: El EA admite un multiplicador de lotes (GridVolumeMultiplier) para ajustar el volumen de las operaciones posteriores en la parrilla, lo que permite una gestión dinámica de la exposición.

  • Sistema Take Profit: En lugar de basarse en stop losses, el EA calcula un precio medio ponderado (VWAP) para las posiciones abiertas de la parrilla y establece un Take Profit unificado para cerrar todas las operaciones de manera eficiente.

  • Tiempos de negociación personalizables: Una función de Retraso de Barras incorporada garantiza que el EA no genere señales con demasiada frecuencia, evitando entradas innecesarias en mercados agitados.

Características principales

  • Ajustes de cuadrícula totalmente personalizables: controle la distancia, los niveles y los ajustes de volumen.
  • Confirmación de Tendencia con Indicador Aroon - Evite falsas señales con la detección de tendencia incorporada.
  • Cálculo inteligente de Take Profit - Utiliza un enfoque ponderado por volumen para maximizar la eficiencia.
  • Seguimiento dinámico de posiciones: realiza un seguimiento de las posiciones de compra y venta activas para una ejecución estratégica.
  • Modo de depuración disponible - Permite el registro detallado para el ajuste fino y la optimización.

Explore más EAs y herramientas
¡Eche un vistazo a nuestras otras potentes soluciones de trading en nuestro perfil MQL5! No dude en ponerse en contacto a través de mensaje directo para el apoyo o las solicitudes de personalización.

¡Ajuste su estrategia y libere todo el potencial de Grid-Aroon EA!

