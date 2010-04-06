Grid Aroon EA MT5

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.





Grid-Aroon Expert Advisor

Nicht optimiert - gebaut für Ihre Optimierung!

Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die eine vollständige Kontrolle über ihre Handelsparameter wünschen. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, die Einstellungen anzupassen und die Leistung entsprechend Ihrer Strategie und den Marktbedingungen zu optimieren.

Strategieübersicht

Der Grid-Aroon EA kombiniert einen Grid-Handelsansatz mit dem Aroon-Indikator, um Trends zu erkennen und systematische Trades auszuführen. Der EA folgt einer strukturierten Logik:

Grid-Trading-Mechanismus: Trades werden in festen Preisintervallen (GridSize) platziert, um von Preisschwankungen zu profitieren. Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Einstieg bewegt, werden zusätzliche Trades auf definierten Grid-Levels (MaxGridLevels) eröffnet, um den Einstiegspreis zu mitteln.

Aroon-Indikator für Einstiegssignale: Der EA analysiert die Indikatoren Aroon Up und Aroon Down, um die Trendstärke zu bestimmen. Wenn der Aroon Up einen Schwellenwert (InpAroonThreshold) überschreitet, signalisiert er einen Aufwärtstrend für potenzielle Kaufsignale. Wenn der Aroon Down dominiert, sucht der EA nach Verkaufsmöglichkeiten.

Adaptive Positionsgrößenbestimmung: Der EA unterstützt einen Lot-Multiplikator (GridVolumeMultiplier), um das Volumen nachfolgender Trades im Grid anzupassen, was ein dynamisches Exposure-Management ermöglicht.

Gewinnmitnahme-System: Anstatt sich auf Stop Losses zu verlassen, berechnet der EA einen gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) für offene Grid-Positionen und setzt einen einheitlichen Take Profit, um alle Trades effizient zu schließen.

Anpassbares Handels-Timing: Eine eingebaute Bars Delay-Funktion stellt sicher, dass der EA nicht zu häufig Signale generiert, um unnötige Einstiege in unruhigen Märkten zu vermeiden.

Hauptmerkmale

Vollständig anpassbare Grid-Einstellungen - Kontrollieren Sie Abstand, Pegel und Lautstärkeeinstellungen.

Trendbestätigung mit Aroon-Indikator - Vermeiden Sie falsche Signale mit eingebauter Trenderkennung.

Intelligente Take Profit-Berechnung - Verwendet einen volumengewichteten Ansatz zur Maximierung der Effizienz.

Dynamische Positionsverfolgung - Verfolgt aktive Kauf- und Verkaufspositionen für eine strategische Ausführung.

Debug-Modus verfügbar - Ermöglicht eine detaillierte Protokollierung zur Feinabstimmung und Optimierung.

Entdecken Sie weitere EAs & Tools

Sehen Sie sich unsere anderen leistungsstarken Handelslösungen auf unserem MQL5-Profil an! Für Support oder Anpassungswünsche können Sie sich gerne per Direktnachricht an uns wenden.

Optimieren Sie Ihre Strategie und schöpfen Sie das volle Potenzial von Grid-Aroon EA aus!