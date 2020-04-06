Galdhopiggen Pro
- Asesores Expertos
- Dzintars Ansons
- Versión: 1.0
Galdhopiggen Pro - EA de tendencia intradía de cartera
Galdhopiggen Pro es un EA intradía de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para la negociación de carteras multipar.
El sistema se centra en el crecimiento estable de la equidad, el control estricto del riesgo y las entradas inteligentes basadas en tendencias.
Lógica de negociación
-
Filtro de tendencia (SMA):
Sólo operaciones de COMPRA por encima de SMA, sólo operaciones de VENTA por debajo de SMA.
-
Filtro de Entrada (M30/H1):
-
Estocástico < 20 + vela alcista → COMPRAR
-
Estocástico > 80 + vela bajista → VENTA
-
-
Máximo 1 posición por símbolo.
Gestión del riesgo
-
Tamaño de lote dinámico (% del patrimonio):
Si LotPercent > 0 → lote = Equity × LotPercent / 10000.
Ejemplo:
-
Equity 10 000 → 0,10 lotes
-
Capital 12 000 → 0,12 lotes
-
Equidad 8 000 → 0,08 lotes
-
-
SL/TP basado en ATR:
Paradas y objetivos ajustados a la volatilidad:
-
SL = ATR × ATRMultStop
-
TP = ATR × ATRMultTP
-
-
Punto de equilibrio:
Mueve el SL a la entrada después de que el precio alcance el ATR × BETriggerATR.
-
Equity STOP diario:
Si las ganancias o pérdidas diarias alcanzan los límites →
EA cierra sus posiciones y detiene la negociación hasta el día siguiente.
-
Límite de Posición de Cartera:
MaxPortfolioPositions evita la sobreexposición a través de muchos pares.
✔ Horario de negociación
-
Ventana de negociación opcional: HoraInicio → HoraFin.
-
Opción de cerrar todas las operaciones al final de la sesión.
✔ Lo que Galdhopiggen Pro NO Utiliza
-
No martingala
-
No grid
-
Sin cobertura
-
No promedia
-
No pirámide de riesgo
-
Sin repintado de indicadores
Lógica limpia y de estilo institucional con un fuerte control de la cartera.
Uso recomendado
-
Operar en varios pares de divisas (5-28 pares) para una mejor diversificación.
-
Marco de tiempo: M30 / H1.
-
Funciona en cuentas ECN/Raw con spreads bajos.
-
Depósito mínimo recomendado: 1000+ USD (óptimo 3000-5000 USD).
Resumen de características
-
Filtro de tendencia SMA
-
Filtro de señal estocástica
-
Confirmación de velas
-
1 posición por par
-
Riesgo dinámico (% del capital)
-
ATR SL/TP
-
Punto de equilibrio
-
STOP diario de la renta variable
-
Posiciones máximas de la cartera
-
Filtro de ventana temporal
-
Modo totalmente automático