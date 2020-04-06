Galdhopiggen Pro - EA de tendencia intradía de cartera

Galdhopiggen Pro es un EA intradía de seguimiento de tendencia totalmente automatizado diseñado para la negociación de carteras multipar.

El sistema se centra en el crecimiento estable de la equidad, el control estricto del riesgo y las entradas inteligentes basadas en tendencias.

Lógica de negociación

Filtro de tendencia (SMA):

Sólo operaciones de COMPRA por encima de SMA, sólo operaciones de VENTA por debajo de SMA.

Filtro de Entrada (M30/H1): Estocástico < 20 + vela alcista → COMPRAR Estocástico > 80 + vela bajista → VENTA

Máximo 1 posición por símbolo.

Gestión del riesgo

Tamaño de lote dinámico (% del patrimonio):

Si LotPercent > 0 → lote = Equity × LotPercent / 10000.

Ejemplo: Equity 10 000 → 0,10 lotes Capital 12 000 → 0,12 lotes Equidad 8 000 → 0,08 lotes

SL/TP basado en ATR:

Paradas y objetivos ajustados a la volatilidad: SL = ATR × ATRMultStop TP = ATR × ATRMultTP

Punto de equilibrio:

Mueve el SL a la entrada después de que el precio alcance el ATR × BETriggerATR.

Equity STOP diario:

Si las ganancias o pérdidas diarias alcanzan los límites →

EA cierra sus posiciones y detiene la negociación hasta el día siguiente.

Límite de Posición de Cartera:

MaxPortfolioPositions evita la sobreexposición a través de muchos pares.

✔ Horario de negociación

Ventana de negociación opcional: HoraInicio → HoraFin.

Opción de cerrar todas las operaciones al final de la sesión.

✔ Lo que Galdhopiggen Pro NO Utiliza

No martingala

No grid

Sin cobertura

No promedia

No pirámide de riesgo

Sin repintado de indicadores

Lógica limpia y de estilo institucional con un fuerte control de la cartera.

Uso recomendado

Operar en varios pares de divisas (5-28 pares) para una mejor diversificación.

Marco de tiempo: M30 / H1.

Funciona en cuentas ECN/Raw con spreads bajos.

Depósito mínimo recomendado: 1000+ USD (óptimo 3000-5000 USD).

Resumen de características