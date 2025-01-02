TR Trade Manager
- Utilidades
- Rick In T Veld
- Versión: 1.26
- Actualizado: 16 noviembre 2025
Si utiliza MT5 y desea eliminar las conjeturas sobre el riesgo, acelerar sus entradas y salidas e imponer disciplina en sus operaciones, TR Trade Manager se lo ofrece .
Mejore su flujo de trabajo con TR Trade Manager, una utilidad intuitiva y potente diseñada para MetaTrader 5.
Si usted es un scalper, prop-firm contendiente, swing trader, o la ejecución de alta intensidad día de operaciones: esta herramienta le ayuda a operar más inteligente, no más difícil.
Características principales
- Calculadora de riesgo integrada : calcule el tamaño de los lotes, las zonas de stop-loss/take-profit, etc., en un abrir y cerrar de ojos.
- Entrada rápida de órdenes y órdenes pendientes: realice operaciones rápidamente sin tener que rebuscar en los menús.
- Interfaz simplificada: menos complicaciones para que pueda centrarse en los mercados y no en las herramientas.
- Reducción de los errores humanos: con cálculos automáticos y una gestión coherente de las operaciones, los errores se reducen drásticamente.
- Optimizado para diferentes estilos - funciona bien para scalping, day trading, swing trading, y especialmente bajo restricciones de prop-firm.
Por qué merece la pena utilizarlo
- Consistencia en la gestión del riesgo - obtenga entradas y salidas reproducibles y disciplinadas.
- Velocidad bajo presión - cuando las condiciones del mercado se mueven rápidamente, cada milisegundo cuenta.
- Impulsado por la comunidad - no está solo: los usuarios lo valoran muy positivamente por su diseño, capacidad de respuesta y fiabilidad.
Usuarios ideales
- Operadores que necesitan una ejecución rápida con una fricción mínima.
- Cualquiera que realice retos de prop-firm, donde las reglas, los drawdowns y la velocidad importan.
- Principiantes que buscan una red de seguridad fiable para fijar parámetros de riesgo correctos.
- Operadores experimentados que odian perder tiempo en cálculos manuales o en la introducción de órdenes.
The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.