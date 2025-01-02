TR Trade Manager

5

Si utiliza MT5 y desea eliminar las conjeturas sobre el riesgo, acelerar sus entradas y salidas e imponer disciplina en sus operaciones, TR Trade Manager se lo ofrece .

Mejore su flujo de trabajo con TR Trade Manager, una utilidad intuitiva y potente diseñada para MetaTrader 5.
Si usted es un scalper, prop-firm contendiente, swing trader, o la ejecución de alta intensidad día de operaciones: esta herramienta le ayuda a operar más inteligente, no más difícil.


Características principales

- Calculadora de riesgo integrada : calcule el tamaño de los lotes, las zonas de stop-loss/take-profit, etc., en un abrir y cerrar de ojos.

- Entrada rápida de órdenes y órdenes pendientes: realice operaciones rápidamente sin tener que rebuscar en los menús.

- Interfaz simplificada: menos complicaciones para que pueda centrarse en los mercados y no en las herramientas.

- Reducción de los errores humanos: con cálculos automáticos y una gestión coherente de las operaciones, los errores se reducen drásticamente.

- Optimizado para diferentes estilos - funciona bien para scalping, day trading, swing trading, y especialmente bajo restricciones de prop-firm.


Por qué merece la pena utilizarlo

- Consistencia en la gestión del riesgo - obtenga entradas y salidas reproducibles y disciplinadas.

- Velocidad bajo presión - cuando las condiciones del mercado se mueven rápidamente, cada milisegundo cuenta.

- Impulsado por la comunidad - no está solo: los usuarios lo valoran muy positivamente por su diseño, capacidad de respuesta y fiabilidad.

Usuarios ideales

- Operadores que necesitan una ejecución rápida con una fricción mínima.

- Cualquiera que realice retos de prop-firm, donde las reglas, los drawdowns y la velocidad importan.

- Principiantes que buscan una red de seguridad fiable para fijar parámetros de riesgo correctos.

- Operadores experimentados que odian perder tiempo en cálculos manuales o en la introducción de órdenes.


Comentarios 4
David Bennett
40
David Bennett 2025.06.18 13:25 
 

The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.

Md Ashfaqur Rahman
21
Md Ashfaqur Rahman 2025.04.30 20:50 
 

Game-Changer for Trade Execution – TR Trade Manager I've tried multiple trade managers over the years, but TR Trade Manager stands out by far. It's incredibly well-designed, fast, and reliable — everything you want when every second counts in the market.

casperino7
14
casperino7 2025.01.06 16:09 
 

Very easy to use. It also has frequent updates and a Discord where you can request features.

Productos recomendados
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Titan Machinist MT5
Marco De Donno
Utilidades
Titan Machinist - Su sistema de gestión profesional para MetaTrader Transforme sus operaciones con la gestión automatizada de posiciones ¿Cansado de tener que gestionar manualmente cada operación? Titan Machinist es la solución definitiva para automatizar la gestión de sus operaciones, permitiéndole operar como un auténtico profesional. Apto para cualquier técnica de trading: one shot, hedge, grid, martingala, arbitraje, etc. Gestión inteligente de Stop Loss: Movimiento automático de todos los
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilidades
RTrader Ticket - El Ticket más completo para MetaTrader 5 La herramienta definitiva para los traders que buscan precisión, agilidad y control total sobre sus operaciones en MetaTrader 5. **IMPORTANTE: Es recomendable desactivar el historial de operaciones en el gráfico de MT5 sólo cuando se utilicen salidas parciales y se necesite mover la orden parcial para evitar retrasos. --- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: EJECUCIÓN DE ÓRDENES **Compra y Venta Instantánea**: Ejecute órdenes de mercado con u
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicadores
La idea detrás de este indicador es muy simple , En primer lugar contiene 2 mecanismos para colocar sus operaciones: 1- Introduzca los Pips que desea duplicar a los niveles de precios. 2- Automáticamente deja que el indicador especifique la mayor Vela de Volumen de Compra / Venta y coloca niveles duplicados basados en la propia vela. Como funciona: 1- Introduce los Pips que quieras duplicar a niveles de precio: 1- una vez que el indicador es cargado usted necesitará primero especificar el núme
Scale and Trail Trade Manager
Michael Musco
Utilidades
Gestor de operaciones Scale & Trail (MT5) Su solución todo en uno para ejecutar y gestionar operaciones con precisión . Con solo dos clics, puede dimensionar, colocar y gestionar operaciones sin esfuerzo: sin calculadoras, sin conjeturas, sin estrés. Flujo de trabajo Clic 1: Establezca su entrada - se ajusta instantáneamente al precio del mercado en tiempo real. Mueva el ratón: previsualice su stop-loss y sus cuatro objetivos de beneficios (1R-4R) en tiempo real. Haga clic en 2 : Fíjelo : la her
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
StatisticCandles
Anton Nazarov
Utilidades
EstadísticaVelas . Utilidad para obtener estadísticas del gráfico "Velas japonesas". Las estadísticas se recogen utilizando los métodos que se describen a continuación. Realiza las siguientes funciones: Recuento de velas en 19 timeframes (velas intradía): El número de velas alcistas y bajistas en el rango de fechas especificado. El número de velas alcistas y bajistas en un rango de fechas especificado a una hora determinada. Recuento del número de velas no estándar (nota: Custom_time = 14:56, P
Seconds Timeframe MT5
Alberto Gauer Borrego
Utilidades
Si desea un gráfico de segundos fiable que funcione correctamente, no busque más. Esta utilidad utiliza datos de ticks para crear un gráfico de segundos preciso. Sólo tienes que cargarlo en un gráfico M1 y elegir cuántos segundos desea que el gráfico sea. La utilidad crea un gráfico fuera de línea que se actualiza en cada tick por lo que se comporta como si fuera un gráfico en vivo. Recibe datos de ticks para que pueda cargar indicadores personalizados en él. No es posible operar desde el gr
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilidades
Presentando CandleBot - Tu Herramienta Definitiva y Gratuita para Identificar y Operar con Patrones de Velas! Con CandleBot, aprovecha la ventaja en los mercados reconociendo fácilmente señales alcistas y bajistas de engullimiento, estrellas de la mañana y de la tarde, y patrones de martillo. Los patrones de velas, derivados de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre en un período específico, sirven como representaciones visuales de los movimientos de precios, ayudando a los traders a a
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Asesores Expertos
Mil Pip Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Sólo par DE40, US100, US30. Añadido automático EU London Session. Esta Versión funciona con Lote fijo y compra/venta. Estrategia del Robot: Comercio abierto = Primera "Ronda Precio-Número de entrada". Escríbame un Mensaje de Preguntas cuando indeciso. Envío ex4 Código por Solicitud.
FREE
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indicadores
Este indicador simplifica sus zonas de entrada mostrando las áreas en las que puede planificar su entrada que potencialmente podrían ofrecerle una alta relación riesgo/recompensa. Además de elegir los puntos de entrada más óptimos, el indicador Hot Zone puede actuar como el típico indicador de soporte/resistencia para retrocesos en todos los plazos. Puede utilizar este indicador como el único indicador de trading o utilizarlo con otro indicador con fines de reentrada. Además, al utilizar Hot Zo
Memento Text box
Marc Guy Verzotti
Utilidades
Un buen trader es aquel que respeta su plan y mantiene la cabeza fría. Este indicador permite mostrar hasta 5 líneas de texto para las cosas que usted siempre quiere ver. Congifuración 5 líneas de texto Fuente del texto, color, tamaño Marco on/off, color, estilo, tamaño Posición del texto anclado Esquinas o en cualquier lugar de la pantalla Cualquier pregunta o comentario, envíame un mensaje directo aquí https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
Utilidades
1. Copie órdenes, desde 12 cuentas maestras hasta 100 cuentas esclavas. El número de cuentas esclavas se puede personalizar, de 12 a 100. 2. Admite MT4 a MT4, MT4 a MT5, MT5 a MT4, MT5 a MT5. 3. Identificar los sufijos de las variedades comerciales en diferentes plataformas, como EURUSD, EURUSDm, EURUSDk. 4. Coincidencia de moneda personalizada, como XAUUSD=GOLD. 5. Puede copiar todas las transacciones, o solo copiar las instrucciones COMPRAR, VENDER, CERRAR 6. Puede elegir si desea copiar el s
Auto Close EA for Prop Firm
tradertc
Utilidades
Simplemente introduzca su objetivo de equidad paso 1: arrastre / haga doble clic en ''Auto Close EA for Prop Firm " paso 2: Permitir la modificación de la configuración de las señales y permitir Algo Trading paso 3: Introduzca su objetivo de equidad paso 4: Activar Algo Trading *puede añadir algún búfer, por ejemplo: 8% para 10.000 acc, introduzca 10805 / 10801 / 10810 y etc "Disclaimer: La información proporcionada en esta comunicación es sólo para fines informativos y no constituye asesor
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
Utilidades
Analizador de ondas de tendencia Visión general El analizador de ondas de tendencia es una herramienta MQL5 especializada diseñada para MetaTrader 5 que identifica, analiza y visualiza los ciclos de tendencia de los precios en los mercados financieros. Detecta movimientos de precios completos al alza/baja/izquierda mediante la identificación de puntos de inflexión clave (picos y valles) en la acción de los precios, proporcionando a los operadores una valiosa información sobre los patrones de
Ratio TP SL MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilidades
Este indicador permite medir la rentabilidad de cada operación concreta (la relación entre Stop y Beneficio). El indicador le permite ajustar el ratio por tamaño de paso y número de pasos. Puede construir un número ilimitado de ratios para comparar los riesgos de diferentes movimientos. Nota: el probador MT5 no está diseñado para el trabajo completo con objetos gráficos, por lo que el dibujo en el probador es más lento que en la situación real. La selección del ratio se realiza con 1 clic del r
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.5 (50)
Asesores Expertos
¿EA rentable con ventaja real gratis? En un mundo de mentiras y estafadores, quiero dar un poco de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Quiero mostrar que un bot robusto real no tiene que costar miles, pero de hecho se puede encontrar en la sección libre. XAUUSD 5 Minute no es mi mejor proyecto, pero es robusto, fiable y sencillo. Puede que no haga millones, pero tiene una ventaja real. No promete nada, no es un "sistema que nunca pierde", sino un Asesor Experto real. Please read short
FREE
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Filtro:
David Bennett
40
David Bennett 2025.06.18 13:25 
 

The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.

Rick In T Veld
824
Respuesta del desarrollador Rick In T Veld 2025.06.20 12:38
Thank you, good to hear you like the tool.
Deleting the entire close button doesn't feel right, so I've adjusted the default behaviour of the button. When minimised, the close button no longer works.
This will be available in V1.16
Md Ashfaqur Rahman
21
Md Ashfaqur Rahman 2025.04.30 20:50 
 

Game-Changer for Trade Execution – TR Trade Manager I've tried multiple trade managers over the years, but TR Trade Manager stands out by far. It's incredibly well-designed, fast, and reliable — everything you want when every second counts in the market.

casperino7
14
casperino7 2025.01.06 16:09 
 

Very easy to use. It also has frequent updates and a Discord where you can request features.

Rob.th
14
Rob.th 2025.01.06 15:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario