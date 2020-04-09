Jvh Trading Information MT5
- Utilidades
- Jeremy Nicolaj Van Hoorn
- Versión: 3.30
Visión general
El Panel de Información Comercial de JVH es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5 que proporciona un seguimiento en tiempo real de todas las métricas comerciales críticas en una pantalla limpia y organizada. Este potente indicador ofrece a los operadores una visibilidad instantánea del rendimiento de su cuenta, la gestión del riesgo y las estadísticas comerciales sin saturar sus gráficos ni requerir múltiples ventanas.
Características principales
1. Seguimiento de la cuenta en tiempo real
Seguimiento en tiempo real del saldo y el capital: Supervise el saldo de su cuenta, el capital y el margen libre con alertas visuales codificadas por colores
Gestión de márgenes: Seguimiento del margen utilizado, el nivel de margen y el uso del apalancamiento con colores de advertencia para los niveles de riesgo
Métricas de riesgo profesionales: Seguimiento en tiempo real de la reducción de capital con seguimiento diario, semanal y de la reducción máxima histórica.
2. Seguimiento avanzado de posiciones
Recuento de operaciones en tiempo real: Vea al instante las posiciones abiertas de compra/venta y el total de operaciones
Control del apalancamiento: Muestra tanto el apalancamiento de la cuenta como el apalancamiento utilizado actualmente
Análisis de diferenciales: Supervisión del diferencial en tiempo real con alertas de color (verde para bajo, rojo para alto)
3. 3. Análisis de pérdidas y ganancias
Seguimiento de beneficios en múltiples marcos temporales: Cálculos de pérdidas y ganancias diarios, semanales, mensuales y anuales
-
Rendimientos porcentuales: Visualización de los beneficios tanto en valor absoluto como en porcentaje
Seguimiento de operaciones cerradas: Cálculo preciso de los beneficios, incluidas las operaciones cerradas de cada periodo.
4. Estadísticas e historial de operaciones
Análisis del porcentaje de ganancias: Realice un seguimiento de su tasa de ganancias histórica con indicadores de rendimiento codificados por colores
-
Factor de beneficio: Supervise la rentabilidad de su sistema de negociación con alertas visuales
Historial de operaciones: Total de operaciones históricas, media de ganancias/pérdidas y seguimiento de las mayores ganancias/pérdidas
5. Herramientas profesionales
Temporizador de velas: Cuenta atrás hasta el cierre de la siguiente vela para una sincronización precisa de entrada/salida.
-
Detección de tipo de cuenta: Detección automática de cuentas cent, micro y estándar
Cálculos específicos por símbolo: Cálculos precisos de pips para todos los tipos de instrumentos (divisas, índices, criptomonedas, metales).
Ventajas para los operadores
Mejora de la gestión del riesgo
La visibilidad instantánea de los niveles de margen y drawdown previene situaciones que amenazan la cuenta
Las advertencias codificadas por colores le avisan antes de que los niveles de riesgo se vuelvan peligrosos
La supervisión del apalancamiento en tiempo real ayuda a mantener el tamaño adecuado de las posiciones
Disciplina de negociación mejorada
El seguimiento continuo de pérdidas y ganancias ayuda a mantener el control emocional
Las estadísticas históricas proporcionan información objetiva sobre el rendimiento de las operaciones
La visualización clara de las métricas de negociación apoya las decisiones basadas en datos
Eficiencia que ahorra tiempo
Toda la información esencial en un solo lugar elimina el cambio de ventanas
Los cálculos automáticos ahorran tiempo de cálculo manual
El diseño limpio y organizado proporciona acceso instantáneo a los datos críticos
Aspecto profesional
Elegante fondo negro con texto codificado por colores para una legibilidad óptima
Disposición organizada en 5 columnas para una agrupación lógica de la información
Tipografía y espaciado profesionales para facilitar el escaneado
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo deindicador Indicador gráfico (sin repintado)
Marco temporal: Todos los plazos
Símbolos: Todos los símbolos (ajusta automáticamente los cálculos)
Actualizaciones: En tiempo real (frecuencia de actualización de 1 segundo)
Uso de recursos: Mínimo impacto en CPU/memoria
¿A quién va dirigido?
Perfecto para:
Day Traders activos: Necesitan monitorización en tiempo real de múltiples métricas
Operadores preocupados por el riesgo: Desean supervisar la reducción y el margen de forma continua
Operadores orientados al rendimiento: Seguimiento de las tasas de ganancias, factores de beneficio y rendimiento histórico
Operadores de múltiples activos: Opere con divisas, índices, materias primas y criptomonedas con cálculos precisos.
Operadores principiantes: Aprenda a controlar las métricas clave y desarrolle buenos hábitos de negociación
Instalación y configuración
Fácil instalación: Basta con colocar el indicador en cualquier gráfico
Configuración automática: No es necesario introducir datos: funciona inmediatamente
Posición personalizable: Aparece en la parte inferior del gráfico (ajustable en código)
Mantenimiento cero: Funciona automáticamente con su plataforma de negociación
Características especiales
Detección automática de cuentas
Identifica las cuentas cent, micro y estándar
Ajusta los cálculos y el formato de visualización automáticamente
Cálculos correctos de divisas y valores pip para todos los tipos de cuenta
🔧 Seguimiento inteligente del historial
Realiza un seguimiento de las operaciones abiertas y cerradas para calcular los beneficios con precisión
Mantiene registros separados para el rendimiento diario, semanal, mensual y anual
Se actualiza automáticamente sin intervención manual
Diseño visual profesional
El fondo negro minimiza la distracción de la acción del precio
Código de colores: Verde (positivo), Rojo (negativo), Amarillo (advertencia), Cian (información)
Tipografía limpia con espaciado y alineación adecuados
¿Por qué elegir el panel de información comercial de JVH?
En los rápidos mercados de hoy en día, tener acceso instantáneo a la información crítica de comercio puede significar la diferencia entre ganancias y pérdidas. El Panel de Información Comercial de JVH proporciona:
Cobertura completa: Todas las métricas que necesita en un solo lugar
Fiabilidad profesional: Código robusto con gestión de errores
Claridad visual: Información presentada para una rápida comprensión
Precisión en tiempo real: Cálculos al segundo
Rendimiento probado: La versión 3.3 representa años de perfeccionamiento y comentarios de los operadores.
Soporte y actualizaciones
Este indicador viene con:
Documentación clara: Código bien comentado para personalización
Actualizaciones regulares: Compatibilidad con las últimas versiones de MT5
Soporte de corrección de errores: Respuesta rápida a cualquier problema notificado
Palabras finales
Transforme su plataforma MetaTrader 5 en una estación de operaciones profesional con el Panel de Información Comercial de JVH. Deje de adivinar el estado de su cuenta y empiece a operar con confianza, respaldado por datos en tiempo real y análisis profesionales. Si usted es un principiante aprendiendo las cuerdas o un profesional experimentado que necesita un acceso rápido a las métricas, este indicador proporciona la solución de seguimiento integral que necesita para operar con éxito.
Nota: Este indicador sólo tiene fines informativos. Operar implica riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opere siempre de forma responsable y dentro de su tolerancia al riesgo.
*Experimentehoy mismo una monitorización profesional de sus operaciones - ¡Descargue el Panel de Información de Operaciones JVH v3.3!*.