Jvh Trading Information MT5

JVH Trading Information Panel v3.3 - Tablero profesional de operaciones en tiempo real

Visión general

El Panel de Información Comercial de JVH es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5 que proporciona un seguimiento en tiempo real de todas las métricas comerciales críticas en una pantalla limpia y organizada. Este potente indicador ofrece a los operadores una visibilidad instantánea del rendimiento de su cuenta, la gestión del riesgo y las estadísticas comerciales sin saturar sus gráficos ni requerir múltiples ventanas.

Características principales

1. Seguimiento de la cuenta en tiempo real

  • Seguimiento en tiempo real del saldo y el capital: Supervise el saldo de su cuenta, el capital y el margen libre con alertas visuales codificadas por colores

  • Gestión de márgenes: Seguimiento del margen utilizado, el nivel de margen y el uso del apalancamiento con colores de advertencia para los niveles de riesgo

  • Métricas de riesgo profesionales: Seguimiento en tiempo real de la reducción de capital con seguimiento diario, semanal y de la reducción máxima histórica.

2. Seguimiento avanzado de posiciones

  • Recuento de operaciones en tiempo real: Vea al instante las posiciones abiertas de compra/venta y el total de operaciones

  • Control del apalancamiento: Muestra tanto el apalancamiento de la cuenta como el apalancamiento utilizado actualmente

  • Análisis de diferenciales: Supervisión del diferencial en tiempo real con alertas de color (verde para bajo, rojo para alto)

3. 3. Análisis de pérdidas y ganancias

  • Seguimiento de beneficios en múltiples marcos temporales: Cálculos de pérdidas y ganancias diarios, semanales, mensuales y anuales

  • Rendimientos porcentuales: Visualización de los beneficios tanto en valor absoluto como en porcentaje

  • Seguimiento de operaciones cerradas: Cálculo preciso de los beneficios, incluidas las operaciones cerradas de cada periodo.

4. Estadísticas e historial de operaciones

  • Análisis del porcentaje de ganancias: Realice un seguimiento de su tasa de ganancias histórica con indicadores de rendimiento codificados por colores

  • Factor de beneficio: Supervise la rentabilidad de su sistema de negociación con alertas visuales

  • Historial de operaciones: Total de operaciones históricas, media de ganancias/pérdidas y seguimiento de las mayores ganancias/pérdidas

5. Herramientas profesionales

  • Temporizador de velas: Cuenta atrás hasta el cierre de la siguiente vela para una sincronización precisa de entrada/salida.

  • Detección de tipo de cuenta: Detección automática de cuentas cent, micro y estándar

  • Cálculos específicos por símbolo: Cálculos precisos de pips para todos los tipos de instrumentos (divisas, índices, criptomonedas, metales).

Ventajas para los operadores

Mejora de la gestión del riesgo

  • La visibilidad instantánea de los niveles de margen y drawdown previene situaciones que amenazan la cuenta

  • Las advertencias codificadas por colores le avisan antes de que los niveles de riesgo se vuelvan peligrosos

  • La supervisión del apalancamiento en tiempo real ayuda a mantener el tamaño adecuado de las posiciones

Disciplina de negociación mejorada

  • El seguimiento continuo de pérdidas y ganancias ayuda a mantener el control emocional

  • Las estadísticas históricas proporcionan información objetiva sobre el rendimiento de las operaciones

  • La visualización clara de las métricas de negociación apoya las decisiones basadas en datos

Eficiencia que ahorra tiempo

  • Toda la información esencial en un solo lugar elimina el cambio de ventanas

  • Los cálculos automáticos ahorran tiempo de cálculo manual

  • El diseño limpio y organizado proporciona acceso instantáneo a los datos críticos

Aspecto profesional

  • Elegante fondo negro con texto codificado por colores para una legibilidad óptima

  • Disposición organizada en 5 columnas para una agrupación lógica de la información

  • Tipografía y espaciado profesionales para facilitar el escaneado

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo deindicador Indicador gráfico (sin repintado)

  • Marco temporal: Todos los plazos

  • Símbolos: Todos los símbolos (ajusta automáticamente los cálculos)

  • Actualizaciones: En tiempo real (frecuencia de actualización de 1 segundo)

  • Uso de recursos: Mínimo impacto en CPU/memoria

¿A quién va dirigido?

Perfecto para:

  • Day Traders activos: Necesitan monitorización en tiempo real de múltiples métricas

  • Operadores preocupados por el riesgo: Desean supervisar la reducción y el margen de forma continua

  • Operadores orientados al rendimiento: Seguimiento de las tasas de ganancias, factores de beneficio y rendimiento histórico

  • Operadores de múltiples activos: Opere con divisas, índices, materias primas y criptomonedas con cálculos precisos.

  • Operadores principiantes: Aprenda a controlar las métricas clave y desarrolle buenos hábitos de negociación

Instalación y configuración

  1. Fácil instalación: Basta con colocar el indicador en cualquier gráfico

  2. Configuración automática: No es necesario introducir datos: funciona inmediatamente

  3. Posición personalizable: Aparece en la parte inferior del gráfico (ajustable en código)

  4. Mantenimiento cero: Funciona automáticamente con su plataforma de negociación

Características especiales

Detección automática de cuentas

  • Identifica las cuentas cent, micro y estándar

  • Ajusta los cálculos y el formato de visualización automáticamente

  • Cálculos correctos de divisas y valores pip para todos los tipos de cuenta

🔧 Seguimiento inteligente del historial

  • Realiza un seguimiento de las operaciones abiertas y cerradas para calcular los beneficios con precisión

  • Mantiene registros separados para el rendimiento diario, semanal, mensual y anual

  • Se actualiza automáticamente sin intervención manual

Diseño visual profesional

  • El fondo negro minimiza la distracción de la acción del precio

  • Código de colores: Verde (positivo), Rojo (negativo), Amarillo (advertencia), Cian (información)

  • Tipografía limpia con espaciado y alineación adecuados

¿Por qué elegir el panel de información comercial de JVH?

En los rápidos mercados de hoy en día, tener acceso instantáneo a la información crítica de comercio puede significar la diferencia entre ganancias y pérdidas. El Panel de Información Comercial de JVH proporciona:

  • Cobertura completa: Todas las métricas que necesita en un solo lugar

  • Fiabilidad profesional: Código robusto con gestión de errores

  • Claridad visual: Información presentada para una rápida comprensión

  • Precisión en tiempo real: Cálculos al segundo

  • Rendimiento probado: La versión 3.3 representa años de perfeccionamiento y comentarios de los operadores.

Soporte y actualizaciones

Este indicador viene con:

  • Documentación clara: Código bien comentado para personalización

  • Actualizaciones regulares: Compatibilidad con las últimas versiones de MT5

  • Soporte de corrección de errores: Respuesta rápida a cualquier problema notificado

Palabras finales

Transforme su plataforma MetaTrader 5 en una estación de operaciones profesional con el Panel de Información Comercial de JVH. Deje de adivinar el estado de su cuenta y empiece a operar con confianza, respaldado por datos en tiempo real y análisis profesionales. Si usted es un principiante aprendiendo las cuerdas o un profesional experimentado que necesita un acceso rápido a las métricas, este indicador proporciona la solución de seguimiento integral que necesita para operar con éxito.

Nota: Este indicador sólo tiene fines informativos. Operar implica riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opere siempre de forma responsable y dentro de su tolerancia al riesgo.

*Experimentehoy mismo una monitorización profesional de sus operaciones - ¡Descargue el Panel de Información de Operaciones JVH v3.3!*.


