TR Trade Manager

5

Wenn Sie MT5 verwenden und das Risiko-Raten eliminieren, Ihre Ein- und Ausstiege beschleunigen und Disziplin in Ihrem Handel erzwingen möchten, ist TR Trade Manager genau das Richtige für Sie .

Verbessern Sie Ihre Handelsabläufe mit TR Trade Manager - einem intuitiven und leistungsstarken Dienstprogramm für MetaTrader 5.
Egal, ob Sie ein Scalper, ein Prop-Firm-Anwärter, ein Swing Trader oder ein hochintensiver Daytrader sind: Dieses Tool hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter.


Wichtigste Merkmale

- Eingebauter Risikokalkulator - Berechnen Sie im Handumdrehen Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit-Zonen usw.

- Schnelle Ordereingabe und schwebende Orders - platzieren Sie Trades schnell, ohne sich durch Menüs zu hangeln.

- Optimierte Benutzeroberfläche - minimales Durcheinander, damit Sie sich auf die Märkte und nicht auf die Tools konzentrieren können.

- Weniger menschliche Fehler - durch automatische Berechnungen und konsistentes Handelsmanagement werden Fehler drastisch reduziert.

- Optimiert für verschiedene Handelsstile - eignet sich gut für Scalping, Day-Trading, Swing-Trading und vor allem für den Einsatz unter Prop-Firm-Bedingungen.


Warum es sich lohnt, es zu benutzen

- Konsistenz im Risikomanagement - Sie erhalten reproduzierbare, disziplinierte Ein- und Ausstiege.

- Geschwindigkeit unter Druck - wenn sich die Marktbedingungen schnell ändern, zählt jede Millisekunde.

- Community-gesteuert - Sie sind nicht allein: Die Benutzer bewerten das Design, die Reaktionsfähigkeit und die Zuverlässigkeit sehr positiv.

Ideale Benutzer

- Händler, die eine schnelle Ausführung mit minimalen Reibungen benötigen.

- Jeder, der sich mit Prop-Firm-Herausforderungen beschäftigt, bei denen Regeln, Drawdowns und Geschwindigkeit eine Rolle spielen.

- Anfänger, die ein zuverlässiges Sicherheitsnetz suchen, um die richtigen Risikoparameter festzulegen.

- Erfahrene Händler, die ungern Zeit mit manuellen Berechnungen oder Auftragseingaben verbringen.


Bewertungen 4
David Bennett
40
David Bennett 2025.06.18 13:25 
 

The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.

Md Ashfaqur Rahman
21
Md Ashfaqur Rahman 2025.04.30 20:50 
 

Game-Changer for Trade Execution – TR Trade Manager I've tried multiple trade managers over the years, but TR Trade Manager stands out by far. It's incredibly well-designed, fast, and reliable — everything you want when every second counts in the market.

casperino7
14
casperino7 2025.01.06 16:09 
 

Very easy to use. It also has frequent updates and a Discord where you can request features.

Empfohlene Produkte
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Titan Machinist MT5
Marco De Donno
Utilitys
Titan Machinist - Ihr professionelles Verwaltungssystem für MetaTrader Transformieren Sie Ihren Handel mit automatisiertem Positionsmanagement Sind Sie es leid, jeden einzelnen Handel manuell verwalten zu müssen? Titan Machinist ist die ultimative Lösung, um Ihr Handelsmanagement zu automatisieren und Ihnen zu ermöglichen, wie ein echter Profi zu handeln. Geeignet für jede Handelstechnik: One Shot, Hedge, Grid, Martingale, Arbitrage usw. Intelligentes Stop-Loss-Management: Automatische Bewegung
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilitys
RTrader Ticket - Das umfassendste Ticket für MetaTrader 5 Das ultimative Tool für Trader, die Präzision, Flexibilität und totale Kontrolle über ihre MetaTrader 5-Trades suchen. **WICHTIG: Es ist ratsam, die Handelshistorie auf dem MT5-Chart nur dann zu deaktivieren, wenn Sie Teilausstiege verwenden und die Teilorder verschieben müssen, um Verzögerungen zu vermeiden. --- HAUPTFUNKTIONEN: ORDERAUSFÜHRUNG **Sofortiger Kauf und Verkauf**: Führen Sie Marktaufträge mit einem einzigen Klick aus **A
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indikatoren
Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach, Zunächst enthält es 2 Mechanismen, um Ihre Trades zu platzieren: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten. 2- Lassen Sie den Indikator automatisch die größte Kauf-/Verkaufsvolumenkerze bestimmen und duplizierte Niveaus basierend auf der Kerze selbst platzieren. So funktioniert es: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten: 1- Sobald der Indikator geladen ist, müssen Sie zunächst die An
Scale and Trail Trade Manager
Michael Musco
Utilitys
Scale & Trail Trade Manager (MT5) Ihre All-in-One-Lösung für präzise Handelsausführung und -verwaltung . Mit nur zwei Klicks können Sie mühelos Trades dimensionieren, platzieren und verwalten - keine Rechner, kein Rätselraten, kein Stress. Arbeitsablauf Klicken Sie auf 1: Legen Sie Ihren Einstieg fest - er wird sofort an den aktuellen Marktpreis angepasst. Bewegen Sie die Maus: Zeigen Sie Ihren Stop-Loss und Ihre vier Gewinnziele (1R-4R) in Echtzeit an . Klicken Sie auf 2: Schließen Sie den Hand
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
StatisticCandles
Anton Nazarov
Utilitys
StatisticCandles . Dienstprogramm zum Abrufen von Statistiken aus dem "Japanese Candles"-Diagramm. Die Statistiken werden mit den unten beschriebenen Methoden gesammelt. Führt die folgenden Funktionen aus: Zählen von Kerzen auf 19 Zeitrahmen (Intraday-Kerzen): Anzahl der bullischen und bearischen Kerzen im angegebenen Datumsbereich. Die Anzahl der bullischen und bearischen Kerzen in einem bestimmten Datumsbereich zu einer bestimmten Zeit. Zählung der Anzahl der Nicht-Standardkerzen (Hinweis: Cu
Seconds Timeframe MT5
Alberto Gauer Borrego
Utilitys
Wenn Sie einen zuverlässigen Sekundenchart benötigen, der einwandfrei funktioniert, sind Sie hier genau richtig. Dieses Tool verwendet Tickdaten, um einen präzisen Sekundenchart zu erstellen. Sie müssen es nur in einen M1-Chart laden und auswählen, wie viele Sekunden der Chart haben soll. Das Utility erstellt einen Offline-Chart, der bei jedem Tick aktualisiert wird, sodass er sich wie ein Live-Chart verhält. Es empfängt Tick-Daten, so dass Sie benutzerdefinierte Indikatoren darauf laden könne
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intraday-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt ist. Der Indikator betrachtet die historischen täglichen Handelsspannen, um auf der Grundlage der statistischen Niveaus Long- und Short-Positionen einzugehen. Der Indikator ist rund um Index-Futures, vor allem rund um S & P und der DOW gebaut, sondern kann eine beliebi
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilitys
Introducing CandleBot - Ihr ultimatives kostenloses Werkzeug zur Identifizierung und Handel von Candlestick-Mustern! Mit CandleBot nutzen Sie den Vorteil auf den Märkten, indem Sie mühelos bullishe und bärishe Engulfing-, Morning- und Evening-Star- sowie Hammer-Signale erkennen. Candlestick-Muster, abgeleitet von den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen über einen bestimmten Zeitraum, dienen als visuelle Darstellungen von Preisbewegungen und helfen Händlern dabei, Marktsentiment zu an
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Dieser Indikator vereinfacht Ihre Einstiegszonen, indem er die Bereiche anzeigt, in denen Sie Ihren Einstieg planen können und die Ihnen potenziell ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten könnten. Neben der Auswahl der optimalen Einstiegspunkte kann der Hot Zone-Indikator auch als typischer Unterstützungs-/Widerstandsindikator für Pullbacks für alle Zeitrahmen dienen. Sie können diesen Indikator als einzigen Handelsindikator oder zusammen mit einem anderen Indikator für den Wiedereinstieg ve
Memento Text box
Marc Guy Verzotti
Utilitys
Ein guter Trader ist ein Trader, der seinen Plan respektiert und einen kühlen Kopf bewahrt. Dieser Indikator erlaubt es, bis zu 5 Textzeilen für die Dinge anzuzeigen, die Sie immer sehen wollen. Congifuration 5 Textzeilen Text Schriftart, Farbe, Größe Rahmen ein/aus, Farbe, Stil, Größe Position des Textes in den Ecken oder irgendwo auf dem Bildschirm verankert Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, senden Sie mir eine direkte Nachricht hier https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
Utilitys
Die Gebrauchsanweisung: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 Die MT4 Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 Die MT5 Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 ---------------------------------------------- 1. Kopieren Sie Bestellungen von 12 Master-Konten auf 100 Slave-Konten. Die Anzahl der Slave-Konten kann individuell angepasst werden, von 12 bis 100. 2. Unterstützt MT4 zu MT4, MT4 zu MT5, MT5 zu MT4, MT5 zu MT5. 3. Identifizieren Sie die Suffixe der Handelsvar
Auto Close EA for Prop Firm
tradertc
Utilitys
Geben Sie einfach Ihr Aktienziel ein Schritt 1: Ziehen Sie / Doppelklicken Sie auf ''Auto Close EA for Prop Firm " Schritt 2: Erlauben Sie die Änderung der Signaleinstellungen und erlauben Sie den Algo-Handel Schritt 3: Geben Sie Ihr Aktienziel ein Schritt 4: Schalten Sie den Algo-Handel ein *Sie können einen Puffer hinzufügen, z.B.: 8% für 10.000 acc, geben Sie 10805 / 10801 / 10810 usw. ein "Haftungsausschluss: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationsz
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
Utilitys
Trend-Wellen-Analysator Überblick Der Trend Wave Analyzer ist ein spezielles MQL5-Tool für MetaTrader 5, das Preistrendzyklen in Finanzmärkten identifiziert, analysiert und visualisiert. Es erkennt vollständige Aufwärts-/Abwärts-/Seitwärtskursbewegungen, indem es wichtige Wendepunkte (Höchst- und Tiefststände) in der Preisbewegung identifiziert und Händlern wertvolle Einblicke in Marktverhaltensmuster bietet. #Hauptmerkmale Multi-Symbol-Analyse: Analysieren Sie mehrere Handelsinstrumente gl
Ratio TP SL MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Indikator können Sie die Rentabilität jeder einzelnen Transaktion messen (das Verhältnis von Stop und Gewinn). Der Indikator ermöglicht es Ihnen, das Verhältnis nach Schrittgröße und Anzahl der Schritte anzupassen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Verhältnissen erstellen, um die Risiken verschiedener Bewegungen zu vergleichen. Hinweis: Der MT5-Tester ist nicht für die vollwertige Arbeit mit grafischen Objekten ausgelegt, daher ist das Zeichnen im Tester langsamer als in der rea
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.5 (50)
Experten
Profitable EA mit Real Edge for Free? In einer Welt der Lügen und Betrüger, möchte ich ein wenig Hoffnung geben - ein kleines Licht in der Dunkelheit. Ich möchte zeigen, dass ein wirklich robuster Bot nicht Tausende kosten muss, sondern in der Tat im kostenlosen Bereich gefunden werden kann. XAUUSD 5 Minute ist nicht mein bestes Projekt, aber es ist robust, zuverlässig und einfach. Es bringt vielleicht keine Millionen ein, hat aber einen echten Vorteil. Keine Versprechungen, kein "Future-AI-nie
FREE
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Auswahl:
David Bennett
40
David Bennett 2025.06.18 13:25 
 

The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.

Rick In T Veld
828
Antwort vom Entwickler Rick In T Veld 2025.06.20 12:38
Thank you, good to hear you like the tool.
Deleting the entire close button doesn't feel right, so I've adjusted the default behaviour of the button. When minimised, the close button no longer works.
This will be available in V1.16
Md Ashfaqur Rahman
21
Md Ashfaqur Rahman 2025.04.30 20:50 
 

Game-Changer for Trade Execution – TR Trade Manager I've tried multiple trade managers over the years, but TR Trade Manager stands out by far. It's incredibly well-designed, fast, and reliable — everything you want when every second counts in the market.

casperino7
14
casperino7 2025.01.06 16:09 
 

Very easy to use. It also has frequent updates and a Discord where you can request features.

Rob.th
14
Rob.th 2025.01.06 15:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension