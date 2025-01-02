TR Trade Manager
- Utilitys
- Rick In T Veld
- Version: 1.26
- Aktualisiert: 16 November 2025
Wenn Sie MT5 verwenden und das Risiko-Raten eliminieren, Ihre Ein- und Ausstiege beschleunigen und Disziplin in Ihrem Handel erzwingen möchten, ist TR Trade Manager genau das Richtige für Sie .
Verbessern Sie Ihre Handelsabläufe mit TR Trade Manager - einem intuitiven und leistungsstarken Dienstprogramm für MetaTrader 5.
Egal, ob Sie ein Scalper, ein Prop-Firm-Anwärter, ein Swing Trader oder ein hochintensiver Daytrader sind: Dieses Tool hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter.
Wichtigste Merkmale
- Eingebauter Risikokalkulator - Berechnen Sie im Handumdrehen Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit-Zonen usw.
- Schnelle Ordereingabe und schwebende Orders - platzieren Sie Trades schnell, ohne sich durch Menüs zu hangeln.
- Optimierte Benutzeroberfläche - minimales Durcheinander, damit Sie sich auf die Märkte und nicht auf die Tools konzentrieren können.
- Weniger menschliche Fehler - durch automatische Berechnungen und konsistentes Handelsmanagement werden Fehler drastisch reduziert.
- Optimiert für verschiedene Handelsstile - eignet sich gut für Scalping, Day-Trading, Swing-Trading und vor allem für den Einsatz unter Prop-Firm-Bedingungen.
Warum es sich lohnt, es zu benutzen
- Konsistenz im Risikomanagement - Sie erhalten reproduzierbare, disziplinierte Ein- und Ausstiege.
- Geschwindigkeit unter Druck - wenn sich die Marktbedingungen schnell ändern, zählt jede Millisekunde.
- Community-gesteuert - Sie sind nicht allein: Die Benutzer bewerten das Design, die Reaktionsfähigkeit und die Zuverlässigkeit sehr positiv.
Ideale Benutzer
- Händler, die eine schnelle Ausführung mit minimalen Reibungen benötigen.
- Jeder, der sich mit Prop-Firm-Herausforderungen beschäftigt, bei denen Regeln, Drawdowns und Geschwindigkeit eine Rolle spielen.
- Anfänger, die ein zuverlässiges Sicherheitsnetz suchen, um die richtigen Risikoparameter festzulegen.
- Erfahrene Händler, die ungern Zeit mit manuellen Berechnungen oder Auftragseingaben verbringen.
The best Trade Manager I have seen by a long way in the 11 years I have been trading. P.S. Note to all developers: get rid of the delete button on the top right of the panel - it's so easy to hit by mistake, especially when the panel is minimised. User can right click on the EA icon instead.