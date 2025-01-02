Wenn Sie MT5 verwenden und das Risiko-Raten eliminieren, Ihre Ein- und Ausstiege beschleunigen und Disziplin in Ihrem Handel erzwingen möchten, ist TR Trade Manager genau das Richtige für Sie .

Verbessern Sie Ihre Handelsabläufe mit TR Trade Manager - einem intuitiven und leistungsstarken Dienstprogramm für MetaTrader 5.

Egal, ob Sie ein Scalper, ein Prop-Firm-Anwärter, ein Swing Trader oder ein hochintensiver Daytrader sind: Dieses Tool hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter.



Wichtigste Merkmale

- Eingebauter Risikokalkulator - Berechnen Sie im Handumdrehen Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit-Zonen usw.

- Schnelle Ordereingabe und schwebende Orders - platzieren Sie Trades schnell, ohne sich durch Menüs zu hangeln.

- Optimierte Benutzeroberfläche - minimales Durcheinander, damit Sie sich auf die Märkte und nicht auf die Tools konzentrieren können.

- Weniger menschliche Fehler - durch automatische Berechnungen und konsistentes Handelsmanagement werden Fehler drastisch reduziert.

- Optimiert für verschiedene Handelsstile - eignet sich gut für Scalping, Day-Trading, Swing-Trading und vor allem für den Einsatz unter Prop-Firm-Bedingungen.



Warum es sich lohnt, es zu benutzen

- Konsistenz im Risikomanagement - Sie erhalten reproduzierbare, disziplinierte Ein- und Ausstiege.

- Geschwindigkeit unter Druck - wenn sich die Marktbedingungen schnell ändern, zählt jede Millisekunde.

- Community-gesteuert - Sie sind nicht allein: Die Benutzer bewerten das Design, die Reaktionsfähigkeit und die Zuverlässigkeit sehr positiv.





Ideale Benutzer

- Händler, die eine schnelle Ausführung mit minimalen Reibungen benötigen.

- Jeder, der sich mit Prop-Firm-Herausforderungen beschäftigt, bei denen Regeln, Drawdowns und Geschwindigkeit eine Rolle spielen.

- Anfänger, die ein zuverlässiges Sicherheitsnetz suchen, um die richtigen Risikoparameter festzulegen.

- Erfahrene Händler, die ungern Zeit mit manuellen Berechnungen oder Auftragseingaben verbringen.



