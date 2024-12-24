Dead Fish Indicator

El indicador Dead Fish Pattern es una nueva versión del clásico patrón Quasimodo (QM), originalmente enseñado por Cikgu Mansor Sapari. Pero a diferencia de las herramientas tradicionales de QM, esta se centra únicamente en las configuraciones alcistas, y por una buena razón.





¿Por qué no hay patrones bajistas? Simple: tienden a ser ruidosos y poco fiables, a menudo lanzando señales falsas que pueden estropear sus decisiones comerciales. Este indicador está construido para filtrar eso y mantener las cosas limpias, especialmente en los mercados alcistas.





Funciona de la siguiente manera: se ciñe al flujo estándar de QM: mínimo (L) → máximo (H) → mínimo inferior (LL) → máximo superior (HH), pero añade un giro inteligente. Una vez que se forma el patrón, el indicador dibuja una zona de caja desde el centro del cuerpo de la vela L hasta su mecha. Ese recuadro se convierte en su zona clave.





Pero usted no se lanza cuando ve el recuadro. Este método espera. Deja que el precio rompa por debajo de la caja en primer lugar, lo que podría parecer bajista a primera vista, pero en lugar de entrar en pánico, estamos a la espera de la repetición de la prueba. En el momento en que el precio vuelve a la caja, esa es su entrada de alta probabilidad.





Este enfoque paciente y estructurado se ha probado con el tiempo y las condiciones. ¿Y los resultados? Una sorprendente tasa de éxito del 90% en los entornos de mercado adecuados.





Mejor utilizado en M30 y superiores, el Indicador de Pez Muerto brilla en tendencias fuertes, ayudándole a capturar movimientos de continuación después de retrocesos saludables. Es simple, nítido y elimina el ruido.













#QMindicator #QuasimodoPattern #DeadFishTrading #PriceActionTools