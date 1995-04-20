Bear1sh Quas1modo

Indicador avanzado de reconocimiento de patrones que detecta y visualiza automáticamente las formaciones bajistas de Quasimodo en sus gráficos. Esta poderosa herramienta ayuda a los operadores a identificar zonas de reversión de alta probabilidad para potenciales oportunidades de venta.





Cómo funciona: El indicador identifica patrones Quasimodo bajistas encontrando la secuencia específica: Alta → Baja → Alta más alta → Baja más baja. Cuando se completa, crea una zona de suministro (cuadro rojo) y supervisa las oportunidades potenciales de señal de venta o reversión (3ª imagen).