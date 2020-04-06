Fisherman MT4





Fisherman es un asesor experto (EA) avanzado basado en cuadrícula diseñado para capturar los movimientos de precios de manera sistemática. Al igual que un pescador que lanza una red para pescar, este EA despliega una cuadrícula estructurada de órdenes pendientes para maximizar las oportunidades de mercado.





El EA opera en dos modos flexibles:

1. Modo automático: el EA abre de manera autónoma una cuadrícula de cobertura en horas específicas, ajustándose a la volatilidad del mercado y las condiciones de tendencia.

2. Modo asistente: el EA ayuda a los operadores manuales formando automáticamente capas de cuadrícula cuando se abre una posición desde un dispositivo externo (MT4/MT5 en Android/iOS). Esto lo convierte en un asistente de trading basado en VPS perfecto.





Características principales

1. Dos modos operativos

✅ Modo automático

El EA coloca una cuadrícula predefinida de órdenes Buy Stop y Sell Stop en un momento determinado.

Optimizado para operaciones de noticias de alto impacto o aperturas de sesiones de mercado.

Utiliza un tamaño de lote dinámico, ajuste de pasos y configuraciones de gestión de riesgos.

✅ Modo asistente

Cuando se abre una operación manual en MT4/MT5 móvil, el EA genera automáticamente una estrategia de órdenes pendientes en capas.

Garantiza una gestión de riesgos basada en cuadrícula eficiente incluso para operadores manuales.

Ideal para operadores que prefieren la entrada manual al mercado pero necesitan un manejo automatizado de órdenes.

2. Sistema de cuadrícula inteligente

Distancia de cuadrícula adaptable: ajusta la brecha entre órdenes según ATR o pips fijos.

Cobertura inteligente: abre órdenes contrarias para equilibrar la exposición.

Escalado automático de lotes: aumenta el tamaño de lotes según la configuración de riesgo.

3. Controles de seguridad y gestión de riesgos

✅ Protección de capital: detiene la operación cuando la reducción alcanza un límite establecido.

✅ Trailing Stop & Take Profit: garantiza el bloqueo de ganancias para operaciones rentables.

✅ Trading basado en el tiempo: abre cuadrículas solo durante horas específicas para evitar riesgos innecesarios.

✅ Función de cierre automático: cierra todas las operaciones en un momento específico o nivel de ganancias.

4. Fácil de usar y compatible con VPS

Optimizado para ejecución VPS de baja latencia.

Interfaz simple con un botón Cerrar todo para un control manual completo.

Funciona con cualquier corredor, cualquier marco de tiempo y cualquier par.

¿Quién debería usar este EA?

📌 Traders que desean cobertura automatizada y trading en cuadrícula.

📌 Traders manuales que buscan un asistente para administrar órdenes.

📌 Scalpers y swing traders que buscan entradas automatizadas en capas.

📌 Usuarios de VPS que desean un EA que funcione de manera eficiente sin monitoreo constante.





Conclusión

El EA Fisherman está diseñado para imitar las habilidades de un pescador real, esperando pacientemente las mejores oportunidades mientras mantiene el control sobre el riesgo. Ya sea que sea un operador automático o un operador manual que necesita ayuda, este EA ofrece un enfoque inteligente y estructurado del mercado.





🚀 ¡Prepare su red, espere el momento adecuado y deje que el EA Fisherman haga el trabajo! 🚀