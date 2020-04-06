Fisherman MT4





Fisherman est un Expert Advisor (EA) avancé basé sur une grille conçu pour capturer systématiquement les mouvements de prix. Tout comme un pêcheur jetant un filet pour attraper du poisson, cet EA déploie une grille structurée d'ordres en attente pour maximiser les opportunités du marché.





L'EA fonctionne selon deux modes flexibles :

1. Mode automatique : l'EA ouvre de manière autonome une grille de couverture à des heures spécifiques, en s'adaptant à la volatilité du marché et aux conditions de tendance.

2. Mode assistant : l'EA assiste les traders manuels en formant automatiquement des couches de grille lorsqu'une position est ouverte à partir d'un appareil externe (MT4/MT5 sur Android/iOS). Cela en fait un assistant de trading parfait basé sur VPS.





Principales caractéristiques

1. Deux modes de fonctionnement

✅ Mode automatique

L'EA place une grille prédéfinie d'ordres Buy Stop et Sell Stop à une heure définie.

Optimisé pour les échanges d'actualités à fort impact ou les ouvertures de sessions de marché.

Utilise le dimensionnement dynamique des lots, l'ajustement des étapes et les paramètres de gestion des risques.

✅ Mode assistant

Lorsqu'une transaction manuelle est ouverte sur MT4/MT5 mobile, l'EA génère automatiquement une stratégie d'ordre en attente à plusieurs niveaux.

Garantit une gestion efficace des risques basée sur la grille, même pour les traders manuels.

Idéal pour les traders qui préfèrent l'entrée manuelle sur le marché mais ont besoin d'une gestion automatisée des commandes.

2. Système de grille intelligent

Distance de grille adaptative : ajuste l'écart entre les ordres en fonction de l'ATR ou des pips fixes.

Couverture intelligente : ouvre des contre-ordres pour équilibrer l'exposition.

Mise à l'échelle automatique des lots : augmente la taille du lot en fonction des paramètres de risque.

3. Gestion des risques et contrôles de sécurité

✅ Protection des capitaux propres : arrête le trading lorsque le drawdown atteint une limite définie.

✅ Stop suiveur et Take Profit : assure le blocage des bénéfices pour les transactions rentables.

✅ Trading basé sur le temps : ouvre les grilles uniquement pendant des heures spécifiées pour éviter les risques inutiles.

✅ Fonction de fermeture automatique : ferme toutes les transactions à une heure ou à un niveau de profit spécifique.

4. Convivial et compatible VPS

Optimisé pour une exécution VPS à faible latence.

Interface simple avec un bouton Fermer tout pour un contrôle manuel complet.

Fonctionne avec n'importe quel courtier, n'importe quelle période et n'importe quelle paire.

Qui devrait utiliser cet EA ?

📌 Les traders qui veulent une couverture automatisée et un trading en grille.

📌 Les traders manuels à la recherche d'un assistant pour gérer les commandes.

📌 Les scalpers et les swing traders à la recherche d'entrées en couches automatisées.

📌 Les utilisateurs de VPS qui veulent un EA qui fonctionne efficacement sans surveillance constante.





Conclusion

Le Fisherman EA est conçu pour imiter les compétences d'un vrai pêcheur, attendant patiemment les meilleures opportunités tout en gardant le contrôle du risque. Que vous soyez un trader automatisé ou un trader manuel ayant besoin d'aide, cet EA offre une approche intelligente et structurée du marché.





🚀 Installez votre filet, attendez le bon moment et laissez le Fisherman EA faire le travail ! 🚀