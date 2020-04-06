Fisherman MT4


Fisherman est un Expert Advisor (EA) avancé basé sur une grille conçu pour capturer systématiquement les mouvements de prix. Tout comme un pêcheur jetant un filet pour attraper du poisson, cet EA déploie une grille structurée d'ordres en attente pour maximiser les opportunités du marché.

L'EA fonctionne selon deux modes flexibles :
1. Mode automatique : l'EA ouvre de manière autonome une grille de couverture à des heures spécifiques, en s'adaptant à la volatilité du marché et aux conditions de tendance.
2. Mode assistant : l'EA assiste les traders manuels en formant automatiquement des couches de grille lorsqu'une position est ouverte à partir d'un appareil externe (MT4/MT5 sur Android/iOS). Cela en fait un assistant de trading parfait basé sur VPS.

Principales caractéristiques
1. Deux modes de fonctionnement
✅ Mode automatique
L'EA place une grille prédéfinie d'ordres Buy Stop et Sell Stop à une heure définie.
Optimisé pour les échanges d'actualités à fort impact ou les ouvertures de sessions de marché.
Utilise le dimensionnement dynamique des lots, l'ajustement des étapes et les paramètres de gestion des risques.
✅ Mode assistant
Lorsqu'une transaction manuelle est ouverte sur MT4/MT5 mobile, l'EA génère automatiquement une stratégie d'ordre en attente à plusieurs niveaux.
Garantit une gestion efficace des risques basée sur la grille, même pour les traders manuels.
Idéal pour les traders qui préfèrent l'entrée manuelle sur le marché mais ont besoin d'une gestion automatisée des commandes.
2. Système de grille intelligent
Distance de grille adaptative : ajuste l'écart entre les ordres en fonction de l'ATR ou des pips fixes.
Couverture intelligente : ouvre des contre-ordres pour équilibrer l'exposition.
Mise à l'échelle automatique des lots : augmente la taille du lot en fonction des paramètres de risque.
3. Gestion des risques et contrôles de sécurité
✅ Protection des capitaux propres : arrête le trading lorsque le drawdown atteint une limite définie.
✅ Stop suiveur et Take Profit : assure le blocage des bénéfices pour les transactions rentables.
✅ Trading basé sur le temps : ouvre les grilles uniquement pendant des heures spécifiées pour éviter les risques inutiles.
✅ Fonction de fermeture automatique : ferme toutes les transactions à une heure ou à un niveau de profit spécifique.
4. Convivial et compatible VPS
Optimisé pour une exécution VPS à faible latence.
Interface simple avec un bouton Fermer tout pour un contrôle manuel complet.
Fonctionne avec n'importe quel courtier, n'importe quelle période et n'importe quelle paire.
Qui devrait utiliser cet EA ?
📌 Les traders qui veulent une couverture automatisée et un trading en grille.
📌 Les traders manuels à la recherche d'un assistant pour gérer les commandes.
📌 Les scalpers et les swing traders à la recherche d'entrées en couches automatisées.
📌 Les utilisateurs de VPS qui veulent un EA qui fonctionne efficacement sans surveillance constante.

Conclusion
Le Fisherman EA est conçu pour imiter les compétences d'un vrai pêcheur, attendant patiemment les meilleures opportunités tout en gardant le contrôle du risque. Que vous soyez un trader automatisé ou un trader manuel ayant besoin d'aide, cet EA offre une approche intelligente et structurée du marché.

🚀 Installez votre filet, attendez le bon moment et laissez le Fisherman EA faire le travail ! 🚀
Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Experts
Live Signal (Real Trading Data)  https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live Signal (Real Trading Data) ： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA is an automated trading program designed to operate based on market structure analysis under different market conditions. The EA analyzes price behavior and market structure to apply different trading logic in trending markets and ranging markets. It does not use martingale, grid, averaging, or recover
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robot de trading sur l'indicateur MACD Il s'agit d'une version simplifiée du robot de trading, il n'utilise qu'une seule stratégie d'entrée (la version avancée a plus de 10 stratégies) Avantages pour les experts : Scalping, Martingale, grille de trading. Vous pouvez configurer le trading avec un seul ordre ou une grille d'ordres. Une grille d'ordres hautement personnalisable avec une étape dynamique, fixe ou multiplicatrice et un lot de négociation vous permettra d'adapter l'Expert Advisor
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fle
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
FoxFx
Salavat Yulamanov
Experts
FoxFx est un système de trading de grille de retracement basé sur le retour des prix à la moyenne à l'aide d'indicateurs RSI, Bandes de Bollinger, double stochastique à partir de différentes périodes !!! Avec clôture basée sur le bénéfice total avec clôture partielle et couverture des positions.   Paires de devises : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Délai : M15 Le conseiller est installé sur un seul graphique pour trader tous les symboles Si le courtier utilise un suffixe (par exemple NZDCAD.с
EA Calmed Pro
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Calmed Pro Or Nous avons essayé d'optimiser Calmed Expert Advisor pour l'or mais fonctionne avec toutes les autres paires de devises et actions. Cet expert utilise la martingale (éventuellement) pour la récupération. S'il vous plaît, faites un backtest pendant au moins 1 an et lancez une démo pendant au moins un mois entier avant de mettre en ligne ; de cette façon, vous saurez comment se comporte le Calmed Expert Advisor sur les différents marchés. Ne vous contentez pas d'acheter et de com
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experts
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Le Sauveur de Compte Prop Firm Ultime Êtes-vous fatigué d'échouer à vos défis Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) à cause d'une seule transaction émotionnelle ou d'un moment d'inattention dans la gestion des risques ? RiskGuardian Pro est votre Système de Discipline Obligatoire conçu pour vous aider à réussir les évaluations et à protéger votre compte financé. Problèmes Fondamentaux Résolus: * Verrouillage Dur Anti-Biais (Anti-Tilt Hard Lock): Ferme instantanément
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Creo Scalper EA
Aleh Rabtsau
5 (1)
Experts
Creo Scalper EA — un robot vérifié , conçu pour le trading sur l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M1. Il est basé sur une stratégie manuelle que nous tradons depuis de nombreuses années. La Martingale n'est pas utilisée , toutes les transactions sont ouvertes avec un lot fixe , ce qui est visible dans l'historique. (Exigences : dépôt à partir de 500 $, lot 0.01, M1). Suivi de compte réel Lien du signal:  https://www.mql5.com/fr/signals/ 2348939 Lien du signal:  https://www.mql5.com/fr/signals/23
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experts
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT4 - Système de trading automatique professionnel XGen Scalper est un Expert Advisor de pointe qui combine une structure algorithmique avancée et une analyse technique éprouvée pour offrir des résultats cohérents sur tous les marchés. Ce puissant système de trading fonctionne sans problème sur les paires de devises, les métaux précieux tels que l'or et l'argent, les crypto-monnaies et les indices de matières premières. Technologie algorithmique avancée Son algorithme breveté de
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Live Signal Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Signal en direct ICMarkets : Cliquez ici Cet EA est proposé à un prix de lancement anticipé. Le prix augmentera progressivement après un certain nombre de ventes et ne sera jamais réduit. Les acheteurs précoces bénéficient du meilleur tarif disponible. Que faut-il pour réussir avec KT Gold Drift EA ? Patience. Discipline. Temps. KT Gold Drift EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’e
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 1/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Dark Gold
Marco Solito
4.7 (92)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Plus de l'auteur
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge. Voici un aperç
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires (Dynamique et Adaptative) Rebate Hunter est un Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires conçu pour générer un volume de trading constant tout en visant un profit contrôlé sur le panier. L'EA ouvre simultanément des positions d'achat et de vente (entrée couverte), puis gère les positions à
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires (Dynamique et Adaptative) Rebate Hunter est un Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires conçu pour générer un volume de trading constant tout en visant un profit contrôlé sur le panier. L'EA ouvre simultanément des positions d'achat et de vente (entrée couverte), puis gère les positions à
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de sup
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Filigrane Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Le script « Filigrane » est conçu pour améliorer votre graphique de trading en affichant des informations cruciales directement sur l'arrière-plan. Ce script offre un moyen clair et discret de suivre des informations clés telles que la paire
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90165 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algorithme de trading intelligent basé sur la volatilité Présentation Le Dynamite Breakout EA est un Expert Advisor avancé conçu pour capitaliser sur la volatilité du marché en identifiant de manière dynamique les zones de rupture en fonction des mouvements de prix intrajournaliers. Cet EA calcule intelligemment les zones de négociation potentielles en an
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis