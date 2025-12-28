O Índice de Preços ao Consumidor de Cleveland - Mensal - (Cleveland Fed Median CPI m/m) apresenta a variação média no preço no mês de referência em comparação ao anterior do ponto de vista de consumidores da cidade de Cleveland. O índice de preços ao consumidor é considerado como um dos principais indicadores da inflação.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Federal Reserve Bank (FRB) de Cleveland (Mensal) (Federal Reserve Bank (Fed) of Cleveland Median Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).