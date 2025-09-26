L’indice des prix à la consommation (IPC) a/a traduit les variations des prix de 700 principaux marchandises et services de consommation au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les prix sont recueillies à partir d’enquêtes téléphoniques mensuelles auprès de 20 000 points de vente dans 140 sites à travers la Grande-Bretagne.

Le panier de marchandises et de services est examiné au moins une fois par an pour traduire les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Des pondérations fixes sont appliquées aux variations de prix pour chaque article de la liste (l’impact des éléments du panier sur l’indice final traduit leur importance pour le budget d’un ménage typique). Si une certaine marque de produits disparaît de l’assortiment des magasins, la marque la plus proche en termes de prix et de qualité est choisie pour préserver la représentativité.

Le calcul de l’IPC ne comprend pas les coûts de logement des propriétaires occupants (taxes, travaux techniques, entretien) et les recouvrements fiscaux. Cependant, les paiements de services publics, les réparations de petites logements et l’entretien des systèmes de services publics sont compris dans le calcul de l’indice.

L’indice est désaisonnalisé pour permettre un suivi mensuel objectif des variations de prix. L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé de l’inflation et de l’état de l’économie au Royaume-Uni. Cet indice affecte sur les taux d’intérêt, les avantages fiscaux et est utilisé dans l’ajustement des salaires et des prestations gouvernementales, etc. En tant que mesure de l’inflation, l’IPC a un fort impact sur les cours de la livre sterling. La croissance de l’indicateur pourrait avoir un impact positif sur la livre sterling.

Dernières valeurs: