L’indice des prix à la production (IPP) m/m traduit la variation en pourcentage des prix de vente des marchandises produits par les entreprises industrielles sud-coréennes au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation. Une indication plus élevée que prévue peut être une indication du renforcement du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) de la Corée du Sud m/m (South Korea Producer Price Index (PPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.