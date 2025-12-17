Le compte courant indique la différence entre les paiements de marchandises , de services et d’intérêts importés et exportés au cours du mois déclaré. Une valeur positive indique l’afflux de capitaux dans l’économie. Une indication plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Compte courant de France (France Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.