- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (méthode Get)
Retourne le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.
|
bool AutoScale()
Valeur de Retour
La valeur du flag.
Note
true – effectue la mise à l'échelle automatique.
false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.
AutoScale (méthode Set)
Définit le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.
|
void AutoScale(
Paramètres
auto
[in]
Note
true – effectue la mise à l'échelle automatique.
false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.