AutoScale (méthode Get)

Retourne le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.

bool AutoScale()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – effectue la mise à l'échelle automatique.

false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.

AutoScale (méthode Set)

Définit le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.

void AutoScale(

const bool auto

)

Paramètres

auto

[in]

Note

true – effectue la mise à l'échelle automatique.

false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.