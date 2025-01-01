DocumentationSections
AutoScale (méthode Get)

Retourne le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.

bool  AutoScale()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – effectue la mise à l'échelle automatique.

false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.

AutoScale (méthode Set)

Définit le flag définissant le besoin de mise à l'échelle automatique.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // valeur du flag
   )

Paramètres

auto

[in]  

Note

true – effectue la mise à l'échelle automatique.

false – n'effectue pas la mise à l'échelle automatique.

