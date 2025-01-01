ДокументацияРазделы
AutoScale (метод Get)

Возвращает флаг, отмечающий, нужно ли выполнять автомасштабирование.

bool  AutoScale()

Возвращаемое значение

Значение флага.

Примечание

true — выполнять автомасштабирование.

false — не выполнять автомасштабирование.

AutoScale (метод Set)

Устанавливает флаг, отмечающий, нужно ли выполнять автомасштабирование.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // значение флага
   )

Параметры

auto

[in]  

Примечание

true — выполнять автомасштабирование.

false — не выполнять автомасштабирование.

