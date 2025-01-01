- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (метод Get)
Возвращает флаг, отмечающий, нужно ли выполнять автомасштабирование.
|
bool AutoScale()
Возвращаемое значение
Значение флага.
Примечание
true — выполнять автомасштабирование.
false — не выполнять автомасштабирование.
AutoScale (метод Set)
Устанавливает флаг, отмечающий, нужно ли выполнять автомасштабирование.
|
void AutoScale(
Параметры
auto
[in]
Примечание
true — выполнять автомасштабирование.
false — не выполнять автомасштабирование.