AutoScale (Get method)

자동 스케일 필요성을 정의하는 플래그를 반환.

bool  AutoScale()

값 반환

플래그 값.

참고

true — 자동 스케일링 수행.

false — 자동 스케일링 수행하지 않음.

AutoScale (Set method)

자동 스케일 필요성을 정의하는 플래그를 설정하기.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // 플래그 값
  \)

매개변수

auto

[in]  

참고

true — 자동 스케일링 수행.

false — 자동 스케일링 수행하지 않음.

