MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisAutoScale
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (Get method)
자동 스케일 필요성을 정의하는 플래그를 반환.
|
bool AutoScale()
값 반환
플래그 값.
참고
true — 자동 스케일링 수행.
false — 자동 스케일링 수행하지 않음.
AutoScale (Set method)
자동 스케일 필요성을 정의하는 플래그를 설정하기.
|
void AutoScale(
매개변수
auto
[in]
참고
true — 자동 스케일링 수행.
false — 자동 스케일링 수행하지 않음.