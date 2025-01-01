DocumentaçãoSeções
AutoScale (método Get)

Ele retorna o sinalizador que marca se é necessário executar o dimensionamento automático.

bool  AutoScale()

Valor de retorno

Valor do sinalizador.

Observação

true – executar o dimensionamento automático.

false – não executar o dimensionamento automático.

AutoScale (método Set)

Ele define o sinalizador que marca se é necessário executar o dimensionamento automático.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

auto

[in]  

Observação

true – executar o dimensionamento automático.

false – não executar o dimensionamento automático.

