- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (Get-Methode)
Liefert das Flag, das definiert, ob die automatische Skalierung benötigt wird.
bool AutoScale()
Rückgabewert
Wert des Flags.
Hinweis
true — automatische Skalierung.
false — keine automatische Skalierung.
AutoScale (Set-Methode)
Setzt ein Flag, das definieren, ob die automatische Skalierung benötigt wird.
void AutoScale(
Parameter
auto
[in]
Hinweis
true — automatische Skalierung.
false — keine automatische Skalierung.