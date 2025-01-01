DokumentationKategorien
AutoScale (Get-Methode)

Liefert das Flag, das definiert, ob die automatische Skalierung benötigt wird.

bool  AutoScale()

Rückgabewert

Wert des Flags.

Hinweis

true — automatische Skalierung.

false — keine automatische Skalierung.

AutoScale (Set-Methode)

Setzt ein Flag, das definieren, ob die automatische Skalierung benötigt wird.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // Wert des Flags
   )

Parameter

auto

[in]  

Hinweis

true — automatische Skalierung.

false — keine automatische Skalierung.

