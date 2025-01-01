MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisAutoScale
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale（Getメソッド）
自動スケールの必要性を定義するフラグを返します。
bool AutoScale()
戻り値
フラグ値。
注
true — 自動スケールがオン。
false — 自動スケールがオフ。
AutoScale（Set メソッド）
自動スケールの必要性を定義するフラグを設定します。
void AutoScale(
パラメータ
auto
[in]
注
true — 自動スケールがオン。
false — 自動スケールがオフ。