AutoScale（Getメソッド）

自動スケールの必要性を定義するフラグを返します。

bool  AutoScale()

戻り値

フラグ値。

true — 自動スケールがオン。

false — 自動スケールがオフ。

AutoScale（Set メソッド）

自動スケールの必要性を定義するフラグを設定します。

void  AutoScale(
  const bool  auto      // フラグ値
  )

パラメータ

auto

[in]  

true — 自動スケールがオン。

false — 自動スケールがオフ。

