- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (Metoto Get)
Restituisce la flag che definisce la necessità di auto-scaltatura.
|
bool AutoScale()
Valore di ritorno
Il valore del flag.
Nota
true — fa l' auto-scaling.
false — non fa l' auto-scaling.
AutoScale (Metoto Set)
Imposta la flag che definisce la necessità di auto-scaltatura.
|
void AutoScale(
Parametri
auto
[in]
Nota
true — fa l' auto-scaling.
false — non fa l' auto-scaling.