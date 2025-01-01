DocumentazioneSezioni
AutoScale (Metoto Get)

Restituisce la flag che definisce la necessità di auto-scaltatura.

bool  AutoScale()

Valore di ritorno

Il valore del flag.

Nota

true — fa l' auto-scaling.

false — non fa l' auto-scaling.

AutoScale (Metoto Set)

Imposta la flag che definisce la necessità di auto-scaltatura.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // valore flag
   )

Parametri

auto

[in]  

Nota

true — fa l' auto-scaling.

false — non fa l' auto-scaling.

