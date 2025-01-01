MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListGetNodeAtIndex
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
GetNodeAtIndex
리스트의 지정된 위치에서 요소를 가져옵니다.
CObject* GetNodeAtIndex(
Parameters
pos
[in] 목록에서의 요소 위치.
Return Value
요소에 대한 포인터 - 성공, Null - 포인터를 가져올 수 없음.
예제:
//--- CList::GetNodeAtIndex(int) 예제