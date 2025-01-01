ドキュメントセクション
GetNodeAtIndex

リストで指定されたインデックスを持つ項目を取得します。

CObject*  GetNodeAtIndex(
  int  pos      // 位置
  ）

パラメータ

pos

[in]  リスト内の項目のインデックス

戻り値

成功の場合は最初の要素へのポインタ、要素が取得出来ない場合は NULL

例:

//--- CList::GetNodeAtIndex(int) の例  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CList *list=new CList;  
  //---  
  if(list==NULL)  
    {  
    printf("Object create error");  
    return;  
    }  
  //--- リスト要素を追加する
  //--- リスト要素を追加する 
  CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);  
  if(object==NULL)  
    {  
    printf("Get node error");  
    delete list;  
    return;  
    }  
  //--- 要素を使用する
  //--- 要素を使用する 
  //--- 要素を削除しない
  //--- リストを削除する
  delete list;  
 }  