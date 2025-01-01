- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Add
리스트 끝에 요소를 추가합니다.
|
int Add(
Parameters
element
[in] 목록에 추가할 요소의 값.
Return Value
추가된 요소의 인덱스 - 성공, -1 - 오류.
Note
잘못된 포인터(예: NULL)가 매개 변수로 전달되면 요소가 리스트에 추가되지 않습니다.
예제:
|
//--- CList::Add(Cobject*) 예제