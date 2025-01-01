- Enumeraciones
Enumeraciones para trabajar con matrices y vectores
Esta sección describe las enumeraciones utilizadas en varios métodos de trabajo con matrices y vectores.
Enumeración de los tipos de promediación.
|
Identificador
|
Descripción
|
AVERAGE_NONE
|
Ninguna promediación. Los resultados se ofrecen por separado para cada etiqueta
|
AVERAGE_BINARY
|
Resultado de la etiqueta 1 según la clasificación binaria
|
AVERAGE_MICRO
|
Resultado según la matriz de errores promediada (confusion matrix)
|
AVERAGE_MACRO
|
Resultado promediado de los resultados de las matrices de error de cada etiqueta
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Resultado promedio ponderado
Enumeración de normas vectoriales para vector::Norm.
|
Identificador
|
Descripción
|
VECTOR_NORM_INF
|
Norma infinita
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
VECTOR_NORM_P
|
Norma P
Enumeración de normas matriciales para matrix::Norm y para obtener el número de condiciones de la matriz matrix::Cond.
|
Identificador
|
Descripción
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Norma de Frobenius
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Norma espectral
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Norma nuclear
|
MATRIX_NORM_INF
|
Norma infinita
|
MATRIX_NORM_P1
|
Norma P1
|
MATRIX_NORM_P2
|
Norma P2
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Norma negativa P1
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Norma negativa P2
Enumeración para la convolución vector::Convolve la correlación cruzada vector::Correlate.
|
Identificador
|
Descripción
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Convolución completa
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Convolución con el tipo same
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Convolución con el tipo valid
Enumeración de métricas de regresión vector::RegressionMetric.
|
Identificador
|
Descripción
|
REGRESSION_MAE
|
Error absoluto medio
|
REGRESSION_MSE
|
Error cuadrático medio
|
REGRESSION_RMSE
|
Raíz del error cuadrático medio
|
REGRESSION_R2
|
Cuadrado R
|
REGRESSION_MAPE
|
Error porcentual absoluto medio
|
REGRESSION_MSPE
|
Error porcentual cuadrático medio
|
REGRESSION_RMSLE
|
Raíz del error logarítmico cuadrático medio
|
REGRESSION_SMAPE
|
Error porcentual absoluto medio simétrico
|
REGRESSION_MAXE
|
Error absoluto máximo
|
REGRESSION_MEDE
|
Error absoluto mediano
|
REGRESSION_MPD
|
Desviación media de Poisson
|
REGRESSION_MGD
|
Desviación gamma media
|
REGRESSION_EXPV
|
Varianza explicada
Enumeración de métricas para tareas de clasificación.
|
Identificador
|
Descripción
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Calidad del modelo en cuanto a la fidelidad de las predicciones en todas las clases
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Precisión promediada del modelo
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Precisión equilibrada de las precciones
|
CLASSIFICATION_F1
|
Medida F1. Media armónica entre la precisión (precision) y la completitud (recall) del modelo
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Medida de Jaccard
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Precisión del modelo en la predicción de resultados verdaderamente positivos para la clase objetivo
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Completitud del modelo
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Área bajo la curva de error
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Frecuencia de aparición de la etiqueta correcta en el top de k etiquetas predichas
Enumeración para calcular la función de pérdida vector::Loss.
|
Identificador
|
Descripción
|
LOSS_MSE
|
Error medio cuadrático
|
LOSS_MAE
|
Error absoluto medio
|
LOSS_CCE
|
Entropía cruzada categórica
|
LOSS_BCE
|
Entropía cruzada binaria
|
LOSS_MAPE
|
Error porcentual absoluto medio
|
LOSS_MSLE
|
Error logarítmico cuadrático medio
|
LOSS_KLD
|
Divergencia de Kullback-Leibler
|
LOSS_COSINE
|
Similitud/proximidad del coseno
|
LOSS_POISSON
|
Función de pérdida de Poisson
|
LOSS_HINGE
|
Función de pérdida lineal a trozos (Hinge loss)
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Función de pérdida lineal cuadrada a trozos
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Función de pérdida lineal categórica a trozos
|
LOSS_LOG_COSH
|
Logaritmo del coseno hiperbólico
|
LOSS_HUBER
|
Función de pérdida de Hubert
Enumeración para la función de activación vector::Activation y la derivada de la función de activación vector::Derivative.
|
Identificador
|
Descripción
|
Parámetros
|
AF_NONE
|
La función de activación no se utiliza, el valor de entrada se transmite a la salida
|
|
AF_ELU
|
Unidad lineal exponencial
|
|
AF_EXP
|
Exponencial
|
|
AF_GELU
|
Unidad lineal de error Gauss
|
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sigmoide duro
|
|
AF_LINEAR
|
Lineal
|
|
AF_LRELU
|
Rectificador lineal con "fuga" (Leaky ReLU)
|
|
AF_RELU
|
Transformación lineal truncada ReLU
|
|
AF_SELU
|
Función lineal exponencial escalada (Scaled ELU)
|
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoide
|
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
|
AF_SWISH
|
Función Swish
|
|
AF_TANH
|
Tangente hiperbólica
|
|
AF_TRELU
|
Rectificador lineal con umbral
|
Enumeración de los tipos de clasificación de la función Sort.
|
Identificador
|
Descripción
|
SORT_ASCENDING
|
Clasificación por orden ascendente
|
SORT_DESCENDING
|
Clasificación por orden descendente
Enumeración para indicar el eje en todas las funciones estadísticas para las matrices.
|
Identificador
|
Descripción
|
AXIS_NONE
|
El eje no está definido, el cálculo se realiza sobre todos los elementos de la matriz, como si se tratara de un vector (véase el método Flat).
|
AXIS_HORZ
|
Eje horizontal
|
AXIS_VERT
|
Eje vertical