Enumeraciones para trabajar con matrices y vectores

Esta sección describe las enumeraciones utilizadas en varios métodos de trabajo con matrices y vectores.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumeración de los tipos de promediación.

Identificador

Descripción

AVERAGE_NONE

Ninguna promediación. Los resultados se ofrecen por separado para cada etiqueta

AVERAGE_BINARY

Resultado de la etiqueta 1 según la clasificación binaria

AVERAGE_MICRO

Resultado según la matriz de errores promediada (confusion matrix)

AVERAGE_MACRO

Resultado promediado de los resultados de las matrices de error de cada etiqueta

AVERAGE_WEIGHTED

Resultado promedio ponderado

 

ENUM_VECTOR_NORM

Enumeración de normas vectoriales para vector::Norm.

Identificador

Descripción

VECTOR_NORM_INF

Norma infinita

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

VECTOR_NORM_P

Norma P

 

ENUM_MATRIX_NORM

Enumeración de normas matriciales para matrix::Norm y para obtener el número de condiciones de la matriz matrix::Cond.

Identificador

Descripción

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Norma de Frobenius

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Norma espectral

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Norma nuclear

MATRIX_NORM_INF

Norma infinita

MATRIX_NORM_P1

Norma P1

MATRIX_NORM_P2

Norma P2

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Norma negativa P1

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Norma negativa P2

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumeración para la convolución vector::Convolve la correlación cruzada vector::Correlate.

Identificador

Descripción

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Convolución completa

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Convolución con el tipo same

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Convolución con el tipo valid

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumeración de métricas de regresión vector::RegressionMetric.

Identificador

Descripción

REGRESSION_MAE

Error absoluto medio

REGRESSION_MSE

Error cuadrático medio

REGRESSION_RMSE

Raíz del error cuadrático medio

REGRESSION_R2

Cuadrado R

REGRESSION_MAPE

Error porcentual absoluto medio

REGRESSION_MSPE

Error porcentual cuadrático medio

REGRESSION_RMSLE

Raíz del error logarítmico cuadrático medio

REGRESSION_SMAPE

Error porcentual absoluto medio simétrico

REGRESSION_MAXE

Error absoluto máximo

REGRESSION_MEDE

Error absoluto mediano

REGRESSION_MPD

Desviación media de Poisson

REGRESSION_MGD

Desviación gamma media

REGRESSION_EXPV

Varianza explicada

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumeración de métricas para tareas de clasificación.

Identificador

Descripción

CLASSIFICATION_ACCURACY

Calidad del modelo en cuanto a la fidelidad de las predicciones en todas las clases

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Precisión promediada del modelo

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Precisión equilibrada de las precciones

CLASSIFICATION_F1

Medida F1. Media armónica entre la precisión (precision) y la completitud (recall) del modelo

CLASSIFICATION_JACCARD

Medida de Jaccard

CLASSIFICATION_PRECISION

Precisión del modelo en la predicción de resultados verdaderamente positivos para la clase objetivo

CLASSIFICATION_RECALL

Completitud del modelo

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Área bajo la curva de error

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Frecuencia de aparición de la etiqueta correcta en el top de k etiquetas predichas

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumeración para calcular la función de pérdida vector::Loss.

Identificador

Descripción

LOSS_MSE

Error medio cuadrático

LOSS_MAE

Error absoluto medio

LOSS_CCE

Entropía cruzada categórica

LOSS_BCE

Entropía cruzada binaria

LOSS_MAPE

Error porcentual absoluto medio

LOSS_MSLE

Error logarítmico cuadrático medio

LOSS_KLD

Divergencia de Kullback-Leibler

LOSS_COSINE

Similitud/proximidad del coseno

LOSS_POISSON

Función de pérdida de Poisson

LOSS_HINGE

Función de pérdida lineal a trozos (Hinge loss)

LOSS_SQ_HINGE

Función de pérdida lineal cuadrada a trozos

LOSS_CAT_HINGE

Función de pérdida lineal categórica a trozos

LOSS_LOG_COSH

Logaritmo del coseno hiperbólico

LOSS_HUBER

Función de pérdida de Hubert

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumeración para la función de activación vector::Activation y la derivada de la función de activación vector::Derivative.

Identificador

Descripción

Parámetros

AF_NONE

La función de activación no se utiliza, el valor de entrada se transmite a la salida

 

AF_ELU

Unidad lineal exponencial

 

AF_EXP

Exponencial

 

AF_GELU

Unidad lineal de error Gauss

 

AF_HARD_SIGMOID

Sigmoide duro

 

AF_LINEAR

Lineal

 

AF_LRELU

Rectificador lineal con "fuga" (Leaky ReLU)

 

AF_RELU

Transformación lineal truncada ReLU

 

AF_SELU

Función lineal exponencial escalada (Scaled ELU)

 

AF_SIGMOID

Sigmoide

 

AF_SOFTMAX

Softmax

 

AF_SOFTPLUS

Softplus

 

AF_SOFTSIGN

Softsign

 

AF_SWISH

Función Swish

 

AF_TANH

Tangente hiperbólica

 

AF_TRELU

Rectificador lineal con umbral

 

 

ENUM_SORT_MODE

Enumeración de los tipos de clasificación de la función Sort.

Identificador

Descripción

SORT_ASCENDING

Clasificación por orden ascendente

SORT_DESCENDING

Clasificación por orden descendente

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeración para indicar el eje en todas las funciones estadísticas para las matrices.

Identificador

Descripción

AXIS_NONE

El eje no está definido, el cálculo se realiza sobre todos los elementos de la matriz, como si se tratara de un vector (véase el método Flat).

AXIS_HORZ

Eje horizontal

AXIS_VERT

Eje vertical

 