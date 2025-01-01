- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathClassify
실수의 유형을 결정하고 ENUM_FP_CLASS 열거값으로 결과를 반환하십시오
|
ENUM_FP_CLASS MathClassify(
Parameter
value
[in] 확인할 실수
반환값
ENUM_FP_CLASS 열거값
|
ID
|
설명
|
FP_SUBNORMAL
|
0에 가까우며 정상수로 표현이 가능한 가장 작은 준정규값 DBL_MIN (2.2250738585072014e-308)
|
FP_NORMAL
|
2.2250738585072014e-308 and 1.7976931348623158e+308 범위의 정규값
|
FP_ZERO
|
양 또는 음의 0
|
FP_INFINITE
|
적절한 유형(양수 또는 음수 무한대)으로 나타낼 수 없는 숫자
|
FP_NAN
|
숫자가 아닙니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
참고 항목
Real types (double, float), MathIsValidNumber