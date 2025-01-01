DocumentationSections
MathCeil

The function returns integer numeric value closest from above.

double  MathCeil(
   double  val      // number
   );

Parameters

val

[in]  Numeric value.

Return Value

Numeric value representing the smallest integer that exceeds or equals to val.

Note

Instead of the MathCeil() function you can use ceil().

 

Example:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declare variables for conversion
   double value=0;                     // real number for MathCeil conversion
   int    ceil_value=0;                // get the result here
//--- in a loop by the number of decimal increments of a real number
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- increase the number value,
      //--- get the nearest integer value from above
      //--- and display control values in the journal
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
      result:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }