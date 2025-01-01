#define VALUES_TOTAL 31



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declare variables for conversion

double value=0; // real number for MathCeil conversion

int ceil_value=0; // get the result here

//--- in a loop by the number of decimal increments of a real number

for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)

{

//--- increase the number value,

//--- get the nearest integer value from above

//--- and display control values in the journal

value+=0.1;

ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));

PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);

/*

result:

value: 0.1, ceil value: 1

value: 0.2, ceil value: 1

value: 0.3, ceil value: 1

value: 0.4, ceil value: 1

value: 0.5, ceil value: 1

value: 0.6, ceil value: 1

value: 0.7, ceil value: 1

value: 0.8, ceil value: 1

value: 0.9, ceil value: 1

value: 1.0, ceil value: 1

value: 1.1, ceil value: 2

value: 1.2, ceil value: 2

value: 1.3, ceil value: 2

value: 1.4, ceil value: 2

value: 1.5, ceil value: 2

value: 1.6, ceil value: 2

value: 1.7, ceil value: 2

value: 1.8, ceil value: 2

value: 1.9, ceil value: 2

value: 2.0, ceil value: 2

value: 2.1, ceil value: 3

value: 2.2, ceil value: 3

value: 2.3, ceil value: 3

value: 2.4, ceil value: 3

value: 2.5, ceil value: 3

value: 2.6, ceil value: 3

value: 2.7, ceil value: 3

value: 2.8, ceil value: 3

value: 2.9, ceil value: 3

value: 3.0, ceil value: 3

value: 3.1, ceil value: 4

*/

}

}