En este apartado se describen las estructuras para trabajar con el Calendario Económico, disponible directamente en la plataforma MetaTrader. El calendario económico es una enciclopedia ya preparada que contiene las descripciones de los más importantes indicadores macroeconómicos, sus fechas de salida y su nivel de importancia. Los valores actuales de los indicadores macroeconímicos llegan a la plataforma MetaTrader justo tras su publicación, y se representan en un gráfico en forma de rótulos: esto permitirá monitorear visualmente los índices necesarios en función del país, la divisa y la importancia.

Las funciones del Calendario Económico permiten analizar de forma automática los eventos entrantes según nuestros propios criterios de importancia, y también en función de los países/divisas requeridos.

Las descripciones de los países de indican con la estructura MqlCalendarCountry. Se usa en las funciones CalendarCountryById() y CalendarCountries()

struct MqlCalendarCountry

{

ulong id; // identificador del país según el estándar ISO 3166-1

string name; // nombre de texto del país (en la codificación actual del terminal)

string code; // nombre en clave del país ISO 3166-1 alpha-2

string currency; // código de la divisa del país

string currency_symbol; // símbolo/signo de la divisa del país

string url_name; // nombre del país usado en la URL en el sitio web mql5.com

};

Las descripciones de los eventos se indican con la estructura MqlCalendarEvent. Se usa en las funciones CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() y CalendarEventByCurrency()

struct MqlCalendarEvent

{

ulong id; // identificador del evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE name; // tipo de evento de la enumeración ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR sector; // sector con el que se relaciona el evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY frequency; // frecuencia (periodicidad) del evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE sector; // modo temporal del evento

ulong country_id; // identificador del país

ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT unit; // unidad de medición del valor del indicador económico

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE importance; // importancia del evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER multiplier; // multiplicador del valor del indicador económico

uint digits; // número de decimales tras la coma

string source_url; // URL de la fuente donde se publica el evento

string event_code; // código del evento

string name; // nombre de texto del evento en el lenguaje del terminal (en la codificación actual del terminal)

};

Los valores de los eventos se indican con la estructura MqlCalendarValue. Se usa en las funciones CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() y CalendarValueLast()

struct MqlCalendarValue

{

ulong id; // ID del valor

ulong event_id; // ID del evento

datetime time; // hora y fecha evento

datetime period; // período de informe del evento

int revision; // revisión del indicador publicado en relación con el período del informe

long actual_value; // valor real en ppm o LONG_MIN si no se ha especificado ningún valor

long prev_value; // valor anterior en ppm o LONG_MIN si no ha sido definido

long revised_prev_value; // valor anterior revisado en ppm o LONG_MIN si no se ha definido

long forecast_value; // valor previsto en ppm o LONG_MIN si no se ha definido

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // impacto potencial en el tipo de cambio

//--- funciones para comprobar valores

bool HasActualValue(void) const; // devuelve true si en el campo está definido el valor actual_value

bool HasPreviousValue(void) const; // devuelve true si en el campo está definido el valor prev_value

bool HasRevisedValue(void) const; // devuelve true si en el campo está definido el valor revised_prev_value

bool HasForecastValue(void) const; // devuelve true si en el campo está definido el valor forecast_value

//--- funciones para obtener valores

double GetActualValue(void) const; // devuelve actual_value ou nan, si no se ha definido el valor

double GetPreviousValue(void) const; // devuelve prev_value ou nan, si no se ha definido el valor

double GetRevisedValue(void) const; // devuelve revised_prev_value ou nan, si no se ha definido el valor

double GetForecastValue(void) const; // devuelve forecast_value ou nan, si no se ha definido el valor

};

La estructura MqlCalendarValue proporciona un método para obtener e comprobar valores a partir de los campos actual_value, forecast_value, prev_value y revised_prev_value. Si el valor del campo no está definido, éste almacenará el valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Es necesario tener en cuenta que los valores de estos campos se almacenan multiplicados por un factor de un millón. Eso quiere decir que cuando las funciones CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent y CalendarValueLast reciben valores en MqlCalendarValue, es necesario comprobar que los valores LONG_MIN de esos campos son idénticos; y si el valor está definido en el campo, para obtener el valor, el valor del campo debe dividirse entre 1000 000 (un millón). Otra forma de obtener valores es verificar y obtener valores mediante funciones de la propia estructura MqlCalendarValue.

Ejemplo de procesamiento de eventos de calendario:

//--- creamos nuestra propia estructura para almacenar eventos de calendario con valores reales en lugar de valores enteros

struct AdjustedCalendarValue

{

ulong id; // ID del valor

ulong event_id; // ID del evento

datetime time; // hora y fecha evento

datetime period; // período de informe del evento

int revision; // revisión del indicador publicado en relación con el período del informe

double actual_value; // valor actual do indicador

double prev_value; // valor anterior del indicador

double revised_prev_value; // valor anterior revisado del indicador

double forecast_value; // valor previsto del indicador

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // impacto potencial en el tipo de cambio

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

//--- código de país aplicado a la Unión Europea según la norma ISO 3166-1 Alpha-2

string EU_code="EU";

//--- obtenemos todos los valores de eventos para la Unión Europea

MqlCalendarValue values[];

//--- definimos los límites del rango del que tomamos los eventos

datetime date_from=D'01.01.2021'; // tomamos todos os eventos a partir de 2021

datetime date_to=0; // 0 representa todos los eventos conocidos, incluso aquellos que aún no han ocurrido

//--- solicitamos el historial de eventos de la Unión Europea a partir de 2021

if(!CalendarValueHistory(values, date_from, date_to, EU_code))

{

PrintFormat("Erro! No se pudieron obtener los eventos por país país country_code=%s", EU_code);

PrintFormat("Código de error: %d", GetLastError());

return;

}

else

PrintFormat("Se recibieron valores de eventos para el país country_code=%s: %d",

EU_code, ArraySize(values));

//--- reducimos el tamaño de la matriz para mostrarla en el Log

if(ArraySize(values)>5)

ArrayResize(values, 5);

//--- mostramos los valores de los eventos en el Log tal como están, sin verificaciones y con los valores reales

Print("Mostramos los valores del calendario tal cual");

ArrayPrint(values);



//--- comprobamos los valores del campo y los actualizamos a los valores actuales

//--- primera opción para comprobar y obtener valores

AdjustedCalendarValue values_adjusted_1[];

int total=ArraySize(values);

ArrayResize(values_adjusted_1, total);

//--- copiamos los valores verificados y corregidos

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_1[i].id=values[i].id;

values_adjusted_1[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_1[i].time=values[i].time;

values_adjusted_1[i].period=values[i].period;

values_adjusted_1[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_1[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- realizamos la verificación de valores y dividimos por 1000 000

if(values[i].actual_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].actual_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].actual_value=values[i].actual_value/1000000.;



if(values[i].prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].prev_value=values[i].prev_value/1000000.;



if(values[i].revised_prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=values[i].revised_prev_value/1000000.;



if(values[i].forecast_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].forecast_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].forecast_value=values[i].forecast_value/1000000.;

}

Print("Primera forma de comprobar y obtener valores de calendario");

ArrayPrint(values_adjusted_1);



//--- segunda opción para comprobar y obtener valores

AdjustedCalendarValue values_adjusted_2[];

ArrayResize(values_adjusted_2, total);

//--- copiamos los valores verificados y corregidos

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_2[i].id=values[i].id;

values_adjusted_2[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_2[i].time=values[i].time;

values_adjusted_2[i].period=values[i].period;

values_adjusted_2[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_2[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- realizamos las comprobaciones y obtenemos valores

if(values[i].HasActualValue())

values_adjusted_2[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

else

values_adjusted_2[i].actual_value=double("nan");



if(values[i].HasPreviousValue())

values_adjusted_2[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

else

values_adjusted_2[i].prev_value=double("nan");



if(values[i].HasRevisedValue())

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

else

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=double("nan");



if(values[i].HasForecastValue())

values_adjusted_2[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

else

values_adjusted_2[i].forecast_value=double("nan");

}

Print("Segunda forma de comprobar y obtener valores de calendario");

ArrayPrint(values_adjusted_2);



//--- tercera opción para verificar y obtener valores

AdjustedCalendarValue values_adjusted_3[];

ArrayResize(values_adjusted_3, total);

//--- copiamos los valores verificados y corregidos

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_3[i].id=values[i].id;

values_adjusted_3[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_3[i].time=values[i].time;

values_adjusted_3[i].period=values[i].period;

values_adjusted_3[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_3[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- obtenemos valores sin verificaciones

values_adjusted_3[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

values_adjusted_3[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

values_adjusted_3[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

values_adjusted_3[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

}

Print("Tercera forma de obtener valores de calendario, sin verificaciones");

ArrayPrint(values_adjusted_3);

}

/*

Se reciben los valores de eventos según country_code=EU: 1051

Mostramos los valores del calendario como son

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55200000 55500000 -9223372036854775808 55500000 2 ...

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143100000 143900000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11000000 10500000 -9223372036854775808 11000000 0 ...

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3100000 3100000 3200000 3100000 0 ...

Primera forma de verificar y obtener valores de calendario

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Segunda forma de comprobar y obtener valores de calendario

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Tercera forma de obtener valores de calendario, sin verificaciones

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

*/

La frecuencia (periodicidad) del evento se muestra en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

Identificador Descripción CALENDAR_FREQUENCY_NONE La frecuencia de la publicación no ha sido indicada CALENDAR_FREQUENCY_WEEK Publicación semanal CALENDAR_FREQUENCY_MONTH Publicación mensual CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER Publicación trimestral CALENDAR_FREQUENCY_YEAR Publicación anual CALENDAR_FREQUENCY_DAY Publicación diaria

El tipo de evento se indica en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

Identificador Descripción CALENDAR_TYPE_EVENT Evento (reunión, discurso, etcétera) CALENDAR_TYPE_INDICATOR Indicador CALENDAR_TYPE_HOLIDAY Festivo

El sector de la economía con el que se relaciona el evento se indica en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

Identificador Descripción CALENDAR_SECTOR_NONE El sector no ha sido indicado CALENDAR_SECTOR_MARKET Mercado, bolsa CALENDAR_SECTOR_GDP Producto interior bruto (PIB) CALENDAR_SECTOR_JOBS Mercado laboral CALENDAR_SECTOR_PRICES Precios CALENDAR_SECTOR_MONEY Dinero CALENDAR_SECTOR_TRADE Comercio CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT Gobierno CALENDAR_SECTOR_BUSINESS Negocios CALENDAR_SECTOR_CONSUMER Consumo CALENDAR_SECTOR_HOUSING Vivienda CALENDAR_SECTOR_TAXES Impuestos CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS Festivos

La importancia del evento se indica en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

Identificador Descripción CALENDAR_IMPORTANCE_NONE El nivel de importancia no ha sido indicado CALENDAR_IMPORTANCE_LOW Baja importancia CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE Media importancia CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH Alta importancia

El tipo de la unidad de medición en el que se dan los valores del evento se indica en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

Identificador Descripción CALENDAR_UNIT_NONE La unidad de medición no ha sido indicada CALENDAR_UNIT_PERCENT Porcentaje CALENDAR_UNIT_CURRENCY Divisa nacional CALENDAR_UNIT_HOUR Número de horas CALENDAR_UNIT_JOB Número de puestos de trabajo CALENDAR_UNIT_RIG Plataformas petrolíferas CALENDAR_UNIT_USD Dólares USA CALENDAR_UNIT_PEOPLE Número de personas CALENDAR_UNIT_MORTGAGE Número de créditos hipotecarios CALENDAR_UNIT_VOTE Número de votos CALENDAR_UNIT_BARREL Número de barriles CALENDAR_UNIT_CUBICFEET Número de pies cúbicos CALENDAR_UNIT_POSITION Número de puestos de trabajo CALENDAR_UNIT_BUILDING Número de construcciones

En ciertos casos, los valores del indicador económico necesitan que se indique el multiplicador especificado en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

Identificador Descripción CALENDAR_MULTIPLIER_NONE El multiplicador no ha sido indicado CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS Miles CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS Millones CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS Miles de millones CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS Billones

La influencia potencial de un evento en el curso de la divisa nacional se indica en la estructura MqlCalendarValue. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

Identificador Descripción CALENDAR_IMPACT_NA La influencia no ha sido indicada CALENDAR_IMPACT_POSITIVE Influencia positiva CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE Influencia negativa

La hora del evento se indica en la estructura MqlCalendarEvent. Los posibles valores se indican en la numeración ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

Identificador Descripción CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME La fuente publica la hora exacta del evento CALENDAR_TIMEMODE_DATE El evento ocupa el día completo CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME La fuente no publica la hora del evento CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE La fuente no publica de antemano la hora exacta del evento, solo el día. La hora se concreta cuando tiene lugar el evento

