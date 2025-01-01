Structures du Calendrier Economique

Cette section décrit les structures à utiliser pour travailler avec le calendrier économique disponible directement dans la plateforme MetaTrader. Le calendrier économique est une encyclopédie toute faite présentant des indicateurs macroéconomiques, leurs dates de publication et leur importance. Les valeurs pertinentes des indicateurs macroéconomiques sont envoyées à la plateforme MetaTrader dès le moment de la publication et sont affichées sur un graphique sous forme de balises vous permettant de suivre de manière visuelle les indicateurs requis par pays, par devise et par importance.

Les fonctions du calendrier économique permettent de réaliser lanalyse automatique des événements entrants en fonction de critères dimportance personnalisés en fonction des paires pays/devises nécessaires.

Les descriptions des pays sont effectuées avec la structure MqlCalendarCountry. Elle est utilisée dans les fonctions CalendarCountryById() et CalendarCountries()

struct MqlCalendarCountry

{

ulong id; // identifiant du pays (ISO 3166-1)

string name; // nom textuel du pays (dans le codage actuel du terminal)

string code; // nom du code du pays (ISO 3166-1 alpha-2)

string currency; // code de la devise du pays

string currency_symbol; // symbole de la devise du pays

string url_name; // nom du pays utilisé dans l'url du site mql5.com

};

Les descriptions des évènements sont effectuées avec la structure MqlCalendarEvent. Elle est utilisée dans les fonctions CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() et CalendarEventByCurrency()

struct MqlCalendarEvent

{

ulong id; // identifiant de l'évènement

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE type; // type de l'évènement, de la liste ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR sector; // secteur lié à l'évènement

ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY frequency; // fréquence de l'évènement

ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE time_mode; // mode de l'heure de l'évènement

ulong country_id; // identifiant du pays

ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT unit; // unité de mesure de la valeur de l'indicateur économique

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE importance; // importance de l'évènement

ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER multiplier; // multiplicateur de la valeur de l'indicateur économique

uint digits; // nombre de décimales

string source_url; // URL de la source publiant l'évènement

string event_code; // code de l'évènement

string name; // nom du texte de l'événement dans la langue du terminal (dans le codage actuel du terminal)

};

Les valeurs de l'évènement sont définies avec la structure MqlCalendarValue. Elle est utilisée dans les fonctions CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() et CalendarValueLast()

struct MqlCalendarValue

{

ulong id; // identifiant

ulong event_id; // identifiant de l'évènement

datetime time; // date et heure de l'évènement

datetime period; // période de publication de l'évènementevent reporting period

int revision; // révision de l'indicateur publié par rapport à la période de publication

long actual_value; // valeur actuelle en ppm ou LONG_MIN si la valeur n'est pas définie

long prev_value; // valeur précédente en ppm ou LONG_MIN si la valeur n'est pas définie

long revised_prev_value; // valeur précédente révisée en ppm ou LONG_MIN si la valeur n'est pas définie

long forecast_value; // valeur prévisionnelle en ppm ou LONG_MIN si la valeur n'est pas définie

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // impact potentiel sur le taux de change

//--- fonctions pour vérifier les valeurs

bool HasActualValue(void) const; // renvoie true si actual_value est définie

bool HasPreviousValue(void) const; // renvoie true si prev_value est définie

bool HasRevisedValue(void) const; // renvoie true si revised_prev_value est définie

bool HasForecastValue(void) const; // renvoie true si forecast_value est définie

//--- fonctions pour récupérer les valeurs

double GetActualValue(void) const; // renvoie actual_value ou nan si la valeur n'est pas définie

double GetPreviousValue(void) const; // renvoie prev_value ou nan si la valeur n'est pas définie

double GetRevisedValue(void) const; // renvoie revised_prev_value ou nan si la valeur n'est pas définie

double GetForecastValue(void) const; // renvoie forecast_value ou nan si la valeur n'est pas définie

};

La structure MqlCalendarValue fournit des méthodes pour vérifier et définir les valeurs des champs actual_value, forecast_value, prev_value et revised_prev_value. Si aucune valeur n'est spécifiée, le champ stocke LONG_MIN (-9223372036854775808).

Veuillez noter que les valeurs stockées dans ces champs sont multipliées par un million. Cela signifie que lorsque vous recevez des valeurs dans MqlCalendarValue à l'aide des fonctions CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent et CalendarValueLast, vous devez vérifier si les valeurs des champs sont égales à LONG_MIN ; si une valeur est spécifiée dans un champ, vous devez diviser la valeur par 1 000 000 afin d'obtenir la valeur. Une autre méthode pour obtenir les valeurs consiste à vérifier et à obtenir des valeurs en utilisant les fonctions de la structure MqlCalendarValue.

Un exemple de gestion des événements du calendrier :

//--- Crée une structure pour stocker des événements de calendrier avec des valeurs réelles au lieu d'entiers

struct AdjustedCalendarValue

{

ulong id; // identifiant

ulong event_id; // identifiant de l'évènement

datetime time; // date et heure de l'évènement

datetime period; // période de publication de l'évènementevent reporting period

int revision; // révision de l'indicateur publié par rapport à la période de publication

double actual_value; // valeur actuelle

double prev_value; // valeur précédente

double revised_prev_value; // valeur précédente révisée

double forecast_value; // valeur prévisionnelle

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // impact potentiel sur le taux de change

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme de script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

//--- code pays pour l'UE (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- récupère toutes les valeurs d'événement de l'UE

MqlCalendarValue values[];

//--- définit les limites de l'intervalle à partir duquel les événements sont pris

datetime date_from=D'01.01.2021'; // prends tous les évènements de 2021

datetime date_to=0 ; // 0 signifie tous les événements connus, y compris ceux qui ne se sont pas encore produits

//--- demande l'historique des événements de l'UE depuis 2021

if(!CalendarValueHistory(values, date_from, date_to, EU_code))

{

PrintFormat("Erreur ! Échec de l'obtention des événements pour country_code=%s", EU_code);

PrintFormat("Code d'erreur : %d", GetLastError());

return;

}

else

PrintFormat("Valeurs d'événement reçues pour country_code=%s : %d",

EU_code, ArraySize(values));

//--- réduit la taille du tableau pour la sortie vers le Journal

if(ArraySize(values)>5)

ArrayResize(values, 5);

//--- affiche les valeurs d'événement dans le Journal telles qu'elles sont, sans vérification ni conversion en valeurs réelles

Imprimer("Sortie des valeurs du calendrier telles qu'elles sont");

ArrayPrint(values);



//--- vérifie les valeurs des champs et les convertit en valeurs réelles

//--- option 1 pour vérifier et obtenir les valeurs

AdjustedCalendarValue values_adjusted_1[];

int total=ArraySize(values);

ArrayResize(values_adjusted_1, total);

//--- copie les valeurs avec vérifications et ajustements

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_1[i].id=values[i].id;

values_adjusted_1[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_1[i].time=values[i].time;

values_adjusted_1[i].period=values[i].period;

values_adjusted_1[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_1[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- vérifie les valeurs et les divise par 1 000 000

if(values[i].actual_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].actual_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].actual_value=values[i].actual_value/1000000.;



if(values[i].prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].prev_value=values[i].prev_value/1000000.;



if(values[i].revised_prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=values[i].revised_prev_value/1000000.;



if(values[i].forecast_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].forecast_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].forecast_value=values[i].forecast_value/1000000.;

}

Print("La première méthode pour vérifier et obtenir les valeurs du calendrier");

ArrayPrint(values_adjusted_1);



//--- option 2 pour vérifier et obtenir les valeurs

AdjustedCalendarValue values_adjusted_2[];

ArrayResize(values_adjusted_2, total);

//--- copie les valeurs avec vérifications et ajustements

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_2[i].id=values[i].id;

values_adjusted_2[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_2[i].time=values[i].time;

values_adjusted_2[i].period=values[i].period;

values_adjusted_2[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_2[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- vérifie et obtient les valeurs

if(values[i].HasActualValue())

values_adjusted_2[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

else

values_adjusted_2[i].actual_value=double("nan");



if(values[i].HasPreviousValue())

values_adjusted_2[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

else

values_adjusted_2[i].prev_value=double("nan");



if(values[i].HasRevisedValue())

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

else

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=double("nan");



if(values[i].HasForecastValue())

values_adjusted_2[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

else

values_adjusted_2[i].forecast_value=double("nan");

}

Print("La deuxième méthode pour vérifier et obtenir les valeurs du calendrier");

ArrayPrint(values_adjusted_2);



//--- option 3 pour obtenir les valeurs - sans vérifications

AdjustedCalendarValue values_adjusted_3[];

ArrayResize(values_adjusted_3, total);

//--- copie les valeurs avec vérifications et ajustements

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_3[i].id=values[i].id;

values_adjusted_3[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_3[i].time=values[i].time;

values_adjusted_3[i].period=values[i].period;

values_adjusted_3[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_3[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- obtient les valeurs sans vérification

values_adjusted_3[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

values_adjusted_3[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

values_adjusted_3[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

values_adjusted_3[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

}

Print("La troisième méthode pour obtenir les valeurs du calendrier - sans vérification");

ArrayPrint(values_adjusted_3);

}

/*

Nous avons reçu des valeurs d'événement pour country_code=EU : 1051

Sortie des valeurs du calendrier telles qu'elles sont

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55200000 55500000 -9223372036854775808 55500000 2 ...

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143100000 143900000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11000000 10500000 -9223372036854775808 11000000 0 ...

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3100000 3100000 3200000 3100000 0 ...

La première méthode pour vérifier et obtenir les valeurs du calendrier

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

La deuxième méthode pour vérifier et obtenir les valeurs du calendrier

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

La troisième méthode pour obtenir des valeurs de calendrier - sans contrôles

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

*/

La fréquence de l'évènement est spécifiée dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

ID Description CALENDAR_FREQUENCY_NONE La fréquence de publication n'est pas définie CALENDAR_FREQUENCY_WEEK Publié une fois par semaine CALENDAR_FREQUENCY_MONTH Publié une fois par mois CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER Publié une fois par trimestre CALENDAR_FREQUENCY_YEAR Publié une fois par an CALENDAR_FREQUENCY_DAY Publié une fois par jour

Le type de l'évènement est spécifié dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ID Description CALENDAR_TYPE_EVENT Evènement (réunion, discours, etc.) CALENDAR_TYPE_INDICATOR Indicateur CALENDAR_TYPE_HOLIDAY Vacances

Le secteur économique lié à l'évènement est spécifié dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

ID Description CALENDAR_SECTOR_NONE Le secteur n'est pas défini CALENDAR_SECTOR_MARKET Marché, bourse CALENDAR_SECTOR_GDP Produit Intérieur Brut (PIB) CALENDAR_SECTOR_JOBS Marché du travail CALENDAR_SECTOR_PRICES Prix CALENDAR_SECTOR_MONEY Finances CALENDAR_SECTOR_TRADE Affaires CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT Gouvernement CALENDAR_SECTOR_BUSINESS Affaires CALENDAR_SECTOR_CONSUMER Consommation CALENDAR_SECTOR_HOUSING Logement CALENDAR_SECTOR_TAXES Taxes CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS Vacances

L'importance de l'évènement est spécifiée dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

ID Description CALENDAR_IMPORTANCE_NONE L'importance n'est pas définie CALENDAR_IMPORTANCE_LOW Faible importance CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE Importance moyenne CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH Importance forte

Le type de l'unité de mesure utilisée pour afficher les valeurs de l'événement est spécifiée dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

ID Description CALENDAR_UNIT_NONE L'unité de mesure n'est pas définie CALENDAR_UNIT_PERCENT Pourcentage CALENDAR_UNIT_CURRENCY Monnaie nationale CALENDAR_UNIT_HOUR Heures CALENDAR_UNIT_JOB Emplois CALENDAR_UNIT_RIG Derricks CALENDAR_UNIT_USD USD CALENDAR_UNIT_PEOPLE Personnes CALENDAR_UNIT_MORTGAGE Prêts hypothécaires CALENDAR_UNIT_VOTE Votes CALENDAR_UNIT_BARREL Barils CALENDAR_UNIT_CUBICFEET Pieds cubes CALENDAR_UNIT_POSITION Positions nettes non commerciales CALENDAR_UNIT_BUILDING Immeubles

Dans certains cas, les valeurs des paramètres économiques nécessitent un multiplicateur défini dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles du multiplicateur sont définies dans la liste ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

ID Description CALENDAR_MULTIPLIER_NONE Le multiplicateur n'est pas défini CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS Milliers CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS Millions CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS Milliards CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS Milliards

L'impact potentiel de l'événement sur un taux de change national est indiqué dans la structure MqlCalendarValue. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

ID Description CALENDAR_IMPACT_NA Impact non défini CALENDAR_IMPACT_POSITIVE Impact positif CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE Impact négatif

L'heure de l'évènement est spécifiée dans la structure MqlCalendarEvent. Les valeurs possibles sont listées ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

ID Description CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME La source publie l'heure exacte de l'évènement CALENDAR_TIMEMODE_DATE L'évènement dure toute la journée CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME La source ne publie aucune l'heure pour l'évènement CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE La source publie le jour de l'évènement, mais pas son heure exacte. L'heure est spécifiée lorsque l'évènement se produit.

Voir aussi

Calendrier Economique