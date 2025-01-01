Ekonomik Takvim yapıları

Bu bölümde, doğrudan MetaTrader platformunda bulunan ekonomik takvim ile çalışma adına yapıları açıklanmaktadır. Ekonomik takvim, makroekonomik göstergelerin açıklamalarını, yayımlama tarihlerini ve önem derecelerini içeren hazır bir ansiklopedidir. Makroekonomik göstergelerin ilgili değerleri, yayımlandığı anda MetaTrader platformuna gönderilir ve bu değerler, gerekli göstergeleri ülkeler, para birimleri ve önem açısından görsel olarak izlemenizi sağlayan etiketler halinde görüntülenir.

Ekonomik takvim fonksiyonları, gelen olayların otomatik olarak gerekli ülke/döviz pariteleri perspektifinden özel önem kriterlerine göre analiz edilmesini sağlar.

Ülke açıklamaları MqlCalendarCountry yapısı tarafından ayarlanır. Bu yapı, CalendarCountryById() ve CalendarCountries() fonksiyonlarında kullanılır.

struct MqlCalendarCountry

{

ulong id; // ülke ID'si (ISO 3166-1)

string name; // yazısal olarak ülke adı (mevcut terminal kodlamasındaki)

string code; // kod olarak ülke adı (ISO 3166-1 alpha-2)

string currency; // ülke para birimi kodu

string currency_symbol; // ülke para birimi sembolü

string url_name; // mql5.com web sitesi URL’sinde kullanılan ülke adı

};

Olay açıklamaları MqlCalendarEvent yapısı tarafından ayarlanır. Bu yapı, CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() ve CalendarEventByCurrency() fonksiyonlarında kullanılır.

struct MqlCalendarEvent

{

ulong id; // olay ID'si

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE type; // ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE numaralandırmasından olay tipi

ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR sector; // olayın ilgili olduğu sektör

ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY frequency; // olay sıklığı

ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE time_mode; // olayın zamanı modu

ulong country_id; // ülke ID'si

ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT unit; // ekonomik gösterge değerinin ölçü birimi

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE importance; // olayın önemi

ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER multiplier; // ekonomik gösterge değeri çarpanı

uint digits; // ondalık basamak sayısı

string source_url; // olayın yayımlandığı kaynağın URL'si

string event_code; // olay kodu

string name; // olayın terminal dilindeki yazısal olarak adı (geçerli terminal kodlamasındaki)

};

Olay değerleri MqlCalendarValue yapısı tarafından ayarlanır. Bu yapı, CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() ve CalendarValueLast() fonksiyonlarında kullanılır.

struct MqlCalendarValue

{

ulong id; // değerin kimliği

ulong event_id; // olayın kimliği

datetime time; // olayın zamanı ve tarihi

datetime period; // olayın raporlama dönemi

int revision; // yayımlanan göstergenin raporlama dönemine ilişkin olarak revizyonu

long actual_value; // ppm cinsinden açıklanan değer veya değer belirlenmezse LONG_MIN

long prev_value; // ppm cinsinden önceki değer veya değer belirlenmezse LONG_MIN

long revised_prev_value; // ppm cinsinden revize edilmiş önceki değer veya değer belirlenmezse LONG_MIN

long forecast_value; // ppm cinsinden beklenti değeri veya değer belirlenmezse LONG_MIN

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // döviz kuru üzerindeki potansiyel etki

//--- değerleri kontrol eden fonksiyonlar

bool HasActualValue(void) const; // actual_value belirlenmişse true değerini geri döndürür

bool HasPreviousValue(void) const; // prev_value belirlenmişse true değerini geri döndürür

bool HasRevisedValue(void) const; // revised_prev_value belirlenmişse true değerini geri döndürür

bool HasForecastValue(void) const; // forecast_value belirlenmişse true değerini geri döndürür

//--- değerleri alan fonksiyonlar

double GetActualValue(void) const; // actual_value değerini veya değer belirlenmemişse nan değerini geri döndürür

double GetPreviousValue(void) const; // prev_value değerini veya değer belirlenmemişse nan değerini geri döndürür

double GetRevisedValue(void) const; // revised_prev_value değerini veya değer belirlenmemişse nan değerini geri döndürür

double GetForecastValue(void) const; // forecast_value değerini veya değer belirlenmemişse nan değerini geri döndürür

};

MqlCalendarValue yapısı, actual_value, forecast_value, prev_value ve revised_prev_value alanlarındaki değerleri kontrol etmek ve ayarlamak için yöntemler sağlar. Değer belirlenmezse, alan LONG_MIN (-9223372036854775808) olarak ayarlanır.

Lütfen bu alanlarda bulunan değerlerin bir milyon ile çarpıldığını unutmayın. Bunun anlamı, CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent ve CalendarValueLast fonksiyonlarını kullanarak MqlCalendarValue'da değerler aldığınızda, alandaki değerlerin LONG_MIN'e eşit olup olmadığını kontrol etmeniz; alanda bir değer belirlenmişse, değeri elde etmek için değeri 1.000.000'a bölmeniz gerektiği anlamına gelir. Değerleri elde etmenin diğer bir yöntemi de MqlCalendarValue yapısının fonksiyonlarını kullanarak değerleri kontrol etmek ve elde etmektir.

Takvim olaylarını yönetmeye bir örnek:

//--- Takvim olaylarını tam sayılar yerine gerçek değerlerle elde etmek için bir yapı oluştur

struct AdjustedCalendarValue

{

ulong id; // değerin kimliği

ulong event_id; // olayın kimliği

datetime time; // olayın zamanı ve tarihi

datetime period; // olayın raporlama dönemi

int revision; // yayımlanan göstergenin raporlama dönemine ilişkin olarak revizyonu

double actual_value; // açıklanan değer

double prev_value; // önceki değer

double revised_prev_value; // revize edilmiş önceki değer

double forecast_value; // beklenti değeri

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // döviz kuru üzerindeki potansiyel etki

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

//--- AB için ülke kodu (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- tüm AB olaylarının değerlerini al

MqlCalendarValue values[];

//--- olayların alındığı aralığın sınırlarını belirle

datetime date_from=D'01.01.2021'; // 2021'deki tüm olayları al

datetime date_to=0; // 0, henüz gerçekleşmemiş olanlar dahil tüm bilinen olaylar anlamına gelir

//--- 2021 yılından bu yana AB olay geçmişini talep et

if(!CalendarValueHistory(values, date_from, date_to, EU_code))

{

PrintFormat("Hata! country_code=%s için olaylar alınamadı", EU_code);

PrintFormat("Hata kodu: %d", GetLastError());

return;

}

else

PrintFormat("country_code=%s için olayların değerleri alındı: %d",

EU_code, ArraySize(values));

//--- Günlük çıktısı için dizinin boyutunu küçült

if(ArraySize(values)>5)

ArrayResize(values, 5);

//--- olayların değerlerini, kontrol etmeden veya gerçek değerlere dönüştürmeden, oldukları gibi Günlüğe gönder

Print("Takvim değerlerini oldukları gibi elde et");

ArrayPrint(values);



//--- alan değerlerini kontrol et ve gerçek değerlere dönüştür

//--- değerleri kontrol etmek ve almak için 1. seçenek

AdjustedCalendarValue values_adjusted_1[];

int total=ArraySize(values);

ArrayResize(values_adjusted_1, total);

//--- değerleri kontroller ve ayarlamalar ile kopyala

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_1[i].id=values[i].id;

values_adjusted_1[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_1[i].time=values[i].time;

values_adjusted_1[i].period=values[i].period;

values_adjusted_1[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_1[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- değerleri kontrol et ve 1.000.000'a böl

if(values[i].actual_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].actual_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].actual_value=values[i].actual_value/1000000.;



if(values[i].prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].prev_value=values[i].prev_value/1000000.;



if(values[i].revised_prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=values[i].revised_prev_value/1000000.;



if(values[i].forecast_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].forecast_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].forecast_value=values[i].forecast_value/1000000.;

}

Print("Takvim değerlerini kontrol etmenin ve almanın ilk yöntemi");

ArrayPrint(values_adjusted_1);



//--- değerleri kontrol etmek ve almak için 2. seçenek

AdjustedCalendarValue values_adjusted_2[];

ArrayResize(values_adjusted_2, total);

//--- değerleri kontroller ve ayarlamalar ile kopyala

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_2[i].id=values[i].id;

values_adjusted_2[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_2[i].time=values[i].time;

values_adjusted_2[i].period=values[i].period;

values_adjusted_2[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_2[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- değerleri kontrol et ve al

if(values[i].HasActualValue())

values_adjusted_2[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

else

values_adjusted_2[i].actual_value=double("nan");



if(values[i].HasPreviousValue())

values_adjusted_2[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

else

values_adjusted_2[i].prev_value=double("nan");



if(values[i].HasRevisedValue())

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

else

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=double("nan");



if(values[i].HasForecastValue())

values_adjusted_2[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

else

values_adjusted_2[i].forecast_value=double("nan");

}

Print("Takvim değerlerini kontrol etmenin ve almanın ikinci yöntemi");

ArrayPrint(values_adjusted_2);



//--- değerleri almak için 3. seçenek - kontroller olmadan

AdjustedCalendarValue values_adjusted_3[];

ArrayResize(values_adjusted_3, total);

//--- değerleri kontroller ve ayarlamalar ile kopyala

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_3[i].id=values[i].id;

values_adjusted_3[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_3[i].time=values[i].time;

values_adjusted_3[i].period=values[i].period;

values_adjusted_3[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_3[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- kontroller olmadan değerleri al

values_adjusted_3[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

values_adjusted_3[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

values_adjusted_3[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

values_adjusted_3[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

}

Print("Takvim değerlerini almanın üçüncü yöntemi - kontroller olmadan");

ArrayPrint(values_adjusted_3);

}

/*

country_code=EU için olayların değerlerini aldık: 1051

Takvim değerlerini oldukları gibi elde et

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55200000 55500000 -9223372036854775808 55500000 2 ...

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143100000 143900000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11000000 10500000 -9223372036854775808 11000000 0 ...

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3100000 3100000 3200000 3100000 0 ...

Takvim değerlerini kontrol etmenin ve almanın ilk yöntemi

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Takvim değerlerini kontrol etmenin ve almanın ikinci yöntemi

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Takvim değerlerini almanın üçüncü yöntemi - kontroller olmadan

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

*/

Olay sıklığı, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

ID Açıklama CALENDAR_FREQUENCY_NONE Yayımlama sıklığı ayarlanmadı CALENDAR_FREQUENCY_WEEK Haftada bir yayın CALENDAR_FREQUENCY_MONTH Ayda bir yayın CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER 3 ayda(çeyrekte) bir yayın CALENDAR_FREQUENCY_YEAR Yılda bir yayın CALENDAR_FREQUENCY_DAY Günde bir yayın

Olay tipi, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ID Açıklama CALENDAR_TYPE_EVENT Olay (toplantı, konuşma vb.) CALENDAR_TYPE_INDICATOR Gösterge CALENDAR_TYPE_HOLIDAY Tatil

Bir olayın ilişkili olduğu ekonominin sektörü, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

ID Açıklama CALENDAR_SECTOR_NONE Sektör ayarlanmadı CALENDAR_SECTOR_MARKET Piyasa, borsa CALENDAR_SECTOR_GDP Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) CALENDAR_SECTOR_JOBS İş piyasası CALENDAR_SECTOR_PRICES Fiyatlar CALENDAR_SECTOR_MONEY Para CALENDAR_SECTOR_TRADE Alım-satım CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT Devlet CALENDAR_SECTOR_BUSINESS Ticari faaliyet (iş) CALENDAR_SECTOR_CONSUMER Tüketim CALENDAR_SECTOR_HOUSING Konut CALENDAR_SECTOR_TAXES Vergiler CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS Tatiller

Olayın önemi, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

ID Açıklama CALENDAR_IMPORTANCE_NONE Önem ayarlanmadı CALENDAR_IMPORTANCE_LOW Düşük önem CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE Orta önem CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH Yüksek önem

Olay değerlerinin görüntülenmesinde kullanılan ölçü birimi tipi, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

ID Açıklama CALENDAR_UNIT_NONE Ölçüm birimi ayarlanmadı CALENDAR_UNIT_PERCENT Yüzde CALENDAR_UNIT_CURRENCY Ulusal para birimi CALENDAR_UNIT_HOUR Saatler CALENDAR_UNIT_JOB İşler CALENDAR_UNIT_RIG Sondaj kuleleri CALENDAR_UNIT_USD USD CALENDAR_UNIT_PEOPLE İnsanlar CALENDAR_UNIT_MORTGAGE İpotek kredileri CALENDAR_UNIT_VOTE Oylar CALENDAR_UNIT_BARREL Variller CALENDAR_UNIT_CUBICFEET Kübik kadem CALENDAR_UNIT_POSITION Ticari Olmayan Net Pozisyonlar CALENDAR_UNIT_BUILDING Binalar

Bazı durumlarda, ekonomik parametre değerleri MqlCalendarEvent yapısında ayarlanmış bir çarpan gerektirir. Olası çarpanlar şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

ID Açıklama CALENDAR_MULTIPLIER_NONE Çarpan ayarlanmadı CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS Binler CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS Milyonlar CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS Milyarlar CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS Trilyonlar

Olayın ulusal para birimi oranı üzerindeki potansiyel etkisi, MqlCalendarValue yapısında gösterilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

ID Açıklama CALENDAR_IMPACT_NA Etki ayarlanmadı CALENDAR_IMPACT_POSITIVE Pozitif etki CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE Negatif etki

Olayın zamanı, MqlCalendarEvent yapısında belirtilir. Olası değerler şu listede belirtilmiştir: ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

ID Açıklama CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME Kaynak, bir olayın kesin zamanını yayımlamaktadır CALENDAR_TIMEMODE_DATE Olay tüm gün sürmektedir CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME Kaynak, olay için hiçbir zaman yayımlamamaktadır CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE Kaynak, olayın kesin zamanı yerine bir olay günü yayımlamaktadır. Olayın gerçekleşmesi akabinde zaman belirlenir.

