- Estructura de fecha
- Estructura de parámetros de entrada de indicador
- Estructura de datos históricos
- Estructura de profundidad de mercado
- Estructura de solicitud comercial
- Estructura de resultados de verificación de una solicitud comercial
- Estructura de resultado de solicitud comercial
- Structure of a Trade Transaction
- Estructura para obtención de precios actuales
- Estructuras del calendario económico
Estructuras de datos
En MQL5 hay 12 estructuras predefinidas que sirven para el almacenamiento y traspaso de información auxiliar:
- MqlDateTime sirve para representar fecha y hora;
- MqlParam permite pasar los parámetros de entrada durante la creación de un manejador (handle) de indicador utilizando la función IndicatorCreate();
- MqlRates se usa para facilitar la información sobre los datos históricos que contienen el precio, volumen y spread;
- MqlBookInfo se usa para obtener información reflejada en la profundidad de mercado (ventana de cotizaciones);
- MqlTradeRequest se usa para crear una orden comercial durante las operaciones comerciales;
- MqlTradeResult contiene la respuesta del servidor comercial a una orden comercial mandada por la función OrderSend();
- MqlTradeCheckResult permite comprobar la orden comercial preparada antes de enviarla;
- MqlTradeTransaction contiene la descripción de transacción comercial;
- MqlTick sirve para la obtención rápida de la información más requerida sobre los precios actuales.
- Las estructuras del Calendario Económico han sido diseñadas para obtener información sobre los eventos del Calendario Económico que llegan a la plataforma MetaTrader en tiempo real. Las funciones del Calendario Económico permiten analizar los indicadores macroeconómicos justo tras la publicación de los nuevos informes, ya que los valores actuales se retransmiten directamente desde la fuente, sin retardos.