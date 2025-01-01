DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5
Estructuras de datos 

Estructuras de datos

En MQL5 hay 12 estructuras predefinidas que sirven para el almacenamiento y traspaso de información auxiliar:

  • MqlTradeTransaction contiene la descripción de transacción comercial;
  • MqlTick sirve para la obtención rápida de la información más requerida sobre los precios actuales.
  • Las estructuras del Calendario Económico han sido diseñadas para obtener información sobre los eventos del Calendario Económico que llegan a la plataforma MetaTrader en tiempo real. Las funciones del Calendario Económico permiten analizar los indicadores macroeconómicos justo tras la publicación de los nuevos informes, ya que los valores actuales se retransmiten directamente desde la fuente, sin retardos.