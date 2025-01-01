Economic Сalendar structures

Questa sezione descrive le strutture per lavorare con il calendario economico disponibile direttamente nella piattaforma MetaTrader. Il calendario economico è un'enciclopedia già pronta con descrizioni di indicatori macroeconomici, le loro date di rilascio e gradi di importanza. I valori rilevanti degli indicatori macroeconomici vengono inviati alla piattaforma MetaTrader proprio al momento della pubblicazione e vengono visualizzati su un chart come tag che consente di monitorare visivamente gli indicatori richiesti in base a Paesi, valute e importanza.

Le funzioni del calendario economico consentono di condurre l'analisi automatica degli eventi in arrivo in base a criteri di importanza personalizzati da una prospettiva di coppie di Paesi/valute necessarie.

Le descrizioni dei Paesi sono impostate dalla struttura MqlCalendarCountry. È usata nelle funzioni CalendarCountryById() e CalendarCountries()

struct MqlCalendarCountry

{

ulong id; // ID del Paese (ISO 3166-1)

string name; // nome del testo del Paese (nella codifica del terminale corrente)

string code; // nome codice del Paese (ISO 3166-1 alpha-2)

string currency; // codice valuta del paese

string currency_symbol; // simbolo di valuta del paese

string url_name; // nome del paese utilizzato nell'URL del sito Web mql5.com

};

Le descrizioni degli eventi sono impostate dalla struttura MqlCalendarEvent. È usata nelle funzioni CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() e CalendarEventByCurrency()

struct MqlCalendarEvent

{

ulong id; // ID evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE type; // tipo di evento dall'enumerazione ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR sector; // settore a cui è collegato un evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY frequency; // frequenza degli eventi

ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE time_mode; // modalità orario evento

ulong country_id; // ID Paese

ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT unit; // unità di misura del valore dell'indicatore economico

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE importance; // importanza dell'evento

ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER multiplier; // moltiplicatore del valore dell'indicatore economico

uint digits; // numero di posizioni decimali

string source_url; // URL di una fonte in cui è pubblicato un evento

string event_code; // codice evento

string name; // nome del testo dell'evento nella lingua del terminale (nella codifica del terminale corrente)

};

I valori degli eventi sono impostati dalla struttura MqlCalendarValue. È usata nelle funzioni CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() e CalendarValueLast()

struct MqlCalendarValue

{

ulong id; // ID valore

ulong event_id; // ID evento

datetime time; // data e ora dell'evento

datetime period; // periodo del report degli eventi

int revision; // ha rilasciato la revisione dell'indicatore in relazione ad un periodo del report

long actual_value; // valore attuale dell'indicatore

long prev_value; // valore precedente dell'indicatore

long revised_prev_value; // valore rivisto dell'indicatore precedente

long forecast_value; // valore di previsione dell'indicatore

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // impatto potenziale su un tasso di cambio

};

La frequenza degli eventi è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

ID Descrizione CALENDAR_FREQUENCY_NONE La frequenza di rilascio non è impostata CALENDAR_FREQUENCY_WEEK Rilasciato una volta a settimana CALENDAR_FREQUENCY_MONTH Rilasciato una volta al mese CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER Rilasciato una volta al trimestre CALENDAR_FREQUENCY_YEAR Rilasciato una volta all'anno CALENDAR_FREQUENCY_DAY Rilasciato una volta al giorno

Il tipo di evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ID Descrizione CALENDAR_TYPE_EVENT Evento (riunione, discorso, ecc.) CALENDAR_TYPE_INDICATOR Indicatore CALENDAR_TYPE_HOLIDAY Vacanza

Un settore dell'economia a cui un evento è correlato, è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

ID Descrizione CALENDAR_SECTOR_NONE Il settore non è impostato CALENDAR_SECTOR_MARKET Mercato, scambio CALENDAR_SECTOR_GDP Prodotto interno lordo (PIL) CALENDAR_SECTOR_JOBS Mercato del lavoro CALENDAR_SECTOR_PRICES Prezzi CALENDAR_SECTOR_MONEY Denaro CALENDAR_SECTOR_TRADE Trading CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT Governo CALENDAR_SECTOR_BUSINESS Business CALENDAR_SECTOR_CONSUMER Consumo CALENDAR_SECTOR_HOUSING Alloggiamento CALENDAR_SECTOR_TAXES Tasse CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS Vacanze

L'importanza dell'evento è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

ID Descrizione CALENDAR_IMPORTANCE_NONE L'importanza non è impostata CALENDAR_IMPORTANCE_LOW Poca importanza CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE Media importanza CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH Alta importanza

Il tipo di unità di misura utilizzato nella visualizzazione dei valori degli eventi è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

ID Descrizione CALENDAR_UNIT_NONE L'unità di misura non è impostata CALENDAR_UNIT_PERCENT Percentuale CALENDAR_UNIT_CURRENCY Moneta nazionale CALENDAR_UNIT_HOUR Ore CALENDAR_UNIT_JOB Lavori CALENDAR_UNIT_RIG Impianti di perforazione CALENDAR_UNIT_USD USD CALENDAR_UNIT_PEOPLE Persone CALENDAR_UNIT_MORTGAGE Mutui CALENDAR_UNIT_VOTE voti CALENDAR_UNIT_BARREL Barili CALENDAR_UNIT_CUBICFEET Piedi cubici CALENDAR_UNIT_POSITION Posizioni nette non commerciali CALENDAR_UNIT_BUILDING Edifici

In alcuni casi, i valori dei parametri economici richiedono un moltiplicatore impostato nella struttura MqlCalendarEvent. I possibili valori moltiplicatori sono impostati nella lista ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

ID Descrizione CALENDAR_MULTIPLIER_NONE Il moltiplicatore non è impostato CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS Migliaia CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS Milioni CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS Miliardi CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS Triliardi

Il potenziale impatto dell'evento su un tasso di cambio nazionale è indicato nella struttura MqlCalendarValue. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

ID Descrizione CALENDAR_IMPACT_NA L'impatto non è impostato CALENDAR_IMPACT_POSITIVE Impatto positivo CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE Impatto negativo

L'orario dell'evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

ID Descrizione CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME La fonte pubblica un orario esatto di un evento CALENDAR_TIMEMODE_DATE L'evento dura tutto il giorno CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME La fonte non pubblica l'orario di un evento CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE La fonte pubblica il giorno di un evento piuttosto che il suo orario esatto. L'orario è specificato al verificarsi dell'evento.

Guarda anche

Calendario Economico