Economic Сalendar structures

Questa sezione descrive le strutture per lavorare con il calendario economico disponibile direttamente nella piattaforma MetaTrader. Il calendario economico è un'enciclopedia già pronta con descrizioni di indicatori macroeconomici, le loro date di rilascio e gradi di importanza. I valori rilevanti degli indicatori macroeconomici vengono inviati alla piattaforma MetaTrader proprio al momento della pubblicazione e vengono visualizzati su un chart come tag che consente di monitorare visivamente gli indicatori richiesti in base a Paesi, valute e importanza.

Le funzioni del calendario economico consentono di condurre l'analisi automatica degli eventi in arrivo in base a criteri di importanza personalizzati da una prospettiva di coppie di Paesi/valute necessarie.

Le descrizioni dei Paesi sono impostate dalla struttura MqlCalendarCountry. È usata nelle funzioni CalendarCountryById() e CalendarCountries()

struct MqlCalendarCountry
  {
   ulong                               id;                    // ID del Paese (ISO 3166-1)
   string                              name;                  // nome del testo del Paese (nella codifica del terminale corrente)
   string                              code;                  // nome codice del Paese (ISO 3166-1 alpha-2)
   string                              currency;              // codice valuta del paese
   string                              currency_symbol;       // simbolo di valuta del paese
   string                              url_name;              // nome del paese utilizzato nell'URL del sito Web mql5.com
  };

 

Le descrizioni degli eventi sono impostate dalla struttura MqlCalendarEvent. È usata nelle funzioni CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() e CalendarEventByCurrency()

struct MqlCalendarEvent
  {
   ulong                               id;                    // ID evento
   ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE            type;                  // tipo di evento dall'enumerazione ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE
   ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR          sector;                // settore a cui è collegato un evento
   ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY       frequency;             // frequenza degli eventi
   ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE        time_mode;             // modalità orario evento
   ulong                               country_id;            // ID Paese
   ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT            unit;                  // unità di misura del valore dell'indicatore economico
   ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE      importance;            // importanza dell'evento
   ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER      multiplier;            // moltiplicatore del valore dell'indicatore economico
   uint                                digits;                // numero di posizioni decimali
   string                              source_url;            // URL di una fonte in cui è pubblicato un evento
   string                              event_code;            // codice evento
   string                              name;                  // nome del testo dell'evento nella lingua del terminale (nella codifica del terminale corrente)
  };

 

I valori degli eventi sono impostati dalla struttura MqlCalendarValue. È usata nelle funzioni CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() e CalendarValueLast()

struct MqlCalendarValue
  {
   ulong                               id;                    // ID valore
   ulong                               event_id;              // ID evento
   datetime                            time;                  // data e ora dell'evento
   datetime                            period;                // periodo del report degli eventi
   int                                 revision;              // ha rilasciato la revisione dell'indicatore in relazione ad un periodo del report
   long                                actual_value;          // valore attuale dell'indicatore
   long                                prev_value;            // valore precedente dell'indicatore
   long                                revised_prev_value;    // valore rivisto dell'indicatore precedente
   long                                forecast_value;        // valore di previsione dell'indicatore
   ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT          impact_type;           // impatto potenziale su un tasso di cambio
  };

 

La frequenza degli eventi è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

ID

Descrizione

CALENDAR_FREQUENCY_NONE

La frequenza di rilascio non è impostata

CALENDAR_FREQUENCY_WEEK

Rilasciato una volta a settimana

CALENDAR_FREQUENCY_MONTH

Rilasciato una volta al mese

CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER

Rilasciato una volta al trimestre

CALENDAR_FREQUENCY_YEAR

Rilasciato una volta all'anno

CALENDAR_FREQUENCY_DAY

Rilasciato una volta al giorno

 

Il tipo di evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ID

Descrizione

CALENDAR_TYPE_EVENT

Evento (riunione, discorso, ecc.)

CALENDAR_TYPE_INDICATOR

Indicatore

CALENDAR_TYPE_HOLIDAY

Vacanza

 

Un settore dell'economia a cui un evento è correlato, è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

ID

Descrizione

CALENDAR_SECTOR_NONE

Il settore non è impostato

CALENDAR_SECTOR_MARKET

Mercato, scambio

CALENDAR_SECTOR_GDP

Prodotto interno lordo (PIL)

CALENDAR_SECTOR_JOBS

Mercato del lavoro

CALENDAR_SECTOR_PRICES

Prezzi

CALENDAR_SECTOR_MONEY

Denaro

CALENDAR_SECTOR_TRADE

Trading

CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT

Governo

CALENDAR_SECTOR_BUSINESS

Business

CALENDAR_SECTOR_CONSUMER

Consumo

CALENDAR_SECTOR_HOUSING

Alloggiamento

CALENDAR_SECTOR_TAXES

Tasse

CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS

Vacanze

 

L'importanza dell'evento è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

ID

Descrizione

CALENDAR_IMPORTANCE_NONE

L'importanza non è impostata

CALENDAR_IMPORTANCE_LOW

Poca importanza

CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE

Media importanza

CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH

Alta importanza

 

Il tipo di unità di misura utilizzato nella visualizzazione dei valori degli eventi è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

ID

Descrizione

CALENDAR_UNIT_NONE

L'unità di misura non è impostata

CALENDAR_UNIT_PERCENT

Percentuale

CALENDAR_UNIT_CURRENCY

Moneta nazionale

CALENDAR_UNIT_HOUR

Ore

CALENDAR_UNIT_JOB

Lavori

CALENDAR_UNIT_RIG

Impianti di perforazione

CALENDAR_UNIT_USD

USD

CALENDAR_UNIT_PEOPLE

Persone

CALENDAR_UNIT_MORTGAGE

Mutui

CALENDAR_UNIT_VOTE

voti

CALENDAR_UNIT_BARREL

Barili

CALENDAR_UNIT_CUBICFEET

Piedi cubici

CALENDAR_UNIT_POSITION

Posizioni nette non commerciali

CALENDAR_UNIT_BUILDING

Edifici

 

In alcuni casi, i valori dei parametri economici richiedono un moltiplicatore impostato nella struttura MqlCalendarEvent. I possibili valori moltiplicatori sono impostati nella lista ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

ID

Descrizione

CALENDAR_MULTIPLIER_NONE

Il moltiplicatore non è impostato

CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS

Migliaia

CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS

Milioni

CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS

Miliardi

CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS

Triliardi

 

Il potenziale impatto dell'evento su un tasso di cambio nazionale è indicato nella struttura MqlCalendarValue. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

ID

Descrizione

CALENDAR_IMPACT_NA

L'impatto non è impostato

CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

Impatto positivo

CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

Impatto negativo

 

L'orario dell'evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

ID

Descrizione

CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME

La fonte pubblica un orario esatto di un evento

CALENDAR_TIMEMODE_DATE

L'evento dura tutto il giorno

CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME

La fonte non pubblica l'orario di un evento

CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE

La fonte pubblica il giorno di un evento piuttosto che il suo orario esatto. L'orario è specificato al verificarsi dell'evento.

 

Guarda anche

