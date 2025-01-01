- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
Economic Сalendar structures
Questa sezione descrive le strutture per lavorare con il calendario economico disponibile direttamente nella piattaforma MetaTrader. Il calendario economico è un'enciclopedia già pronta con descrizioni di indicatori macroeconomici, le loro date di rilascio e gradi di importanza. I valori rilevanti degli indicatori macroeconomici vengono inviati alla piattaforma MetaTrader proprio al momento della pubblicazione e vengono visualizzati su un chart come tag che consente di monitorare visivamente gli indicatori richiesti in base a Paesi, valute e importanza.
Le funzioni del calendario economico consentono di condurre l'analisi automatica degli eventi in arrivo in base a criteri di importanza personalizzati da una prospettiva di coppie di Paesi/valute necessarie.
Le descrizioni dei Paesi sono impostate dalla struttura MqlCalendarCountry. È usata nelle funzioni CalendarCountryById() e CalendarCountries()
|
struct MqlCalendarCountry
Le descrizioni degli eventi sono impostate dalla struttura MqlCalendarEvent. È usata nelle funzioni CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() e CalendarEventByCurrency()
|
struct MqlCalendarEvent
I valori degli eventi sono impostati dalla struttura MqlCalendarValue. È usata nelle funzioni CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() e CalendarValueLast()
|
struct MqlCalendarValue
La frequenza degli eventi è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_FREQUENCY_NONE
|
La frequenza di rilascio non è impostata
|
CALENDAR_FREQUENCY_WEEK
|
Rilasciato una volta a settimana
|
CALENDAR_FREQUENCY_MONTH
|
Rilasciato una volta al mese
|
CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER
|
Rilasciato una volta al trimestre
|
CALENDAR_FREQUENCY_YEAR
|
Rilasciato una volta all'anno
|
CALENDAR_FREQUENCY_DAY
|
Rilasciato una volta al giorno
Il tipo di evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_TYPE_EVENT
|
Evento (riunione, discorso, ecc.)
|
CALENDAR_TYPE_INDICATOR
|
Indicatore
|
CALENDAR_TYPE_HOLIDAY
|
Vacanza
Un settore dell'economia a cui un evento è correlato, è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_SECTOR_NONE
|
Il settore non è impostato
|
CALENDAR_SECTOR_MARKET
|
Mercato, scambio
|
CALENDAR_SECTOR_GDP
|
Prodotto interno lordo (PIL)
|
CALENDAR_SECTOR_JOBS
|
Mercato del lavoro
|
CALENDAR_SECTOR_PRICES
|
Prezzi
|
CALENDAR_SECTOR_MONEY
|
Denaro
|
CALENDAR_SECTOR_TRADE
|
Trading
|
CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT
|
Governo
|
CALENDAR_SECTOR_BUSINESS
|
Business
|
CALENDAR_SECTOR_CONSUMER
|
Consumo
|
CALENDAR_SECTOR_HOUSING
|
Alloggiamento
|
CALENDAR_SECTOR_TAXES
|
Tasse
|
CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS
|
Vacanze
L'importanza dell'evento è specificata nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_IMPORTANCE_NONE
|
L'importanza non è impostata
|
CALENDAR_IMPORTANCE_LOW
|
Poca importanza
|
CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE
|
Media importanza
|
CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH
|
Alta importanza
Il tipo di unità di misura utilizzato nella visualizzazione dei valori degli eventi è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_UNIT_NONE
|
L'unità di misura non è impostata
|
CALENDAR_UNIT_PERCENT
|
Percentuale
|
CALENDAR_UNIT_CURRENCY
|
Moneta nazionale
|
CALENDAR_UNIT_HOUR
|
Ore
|
CALENDAR_UNIT_JOB
|
Lavori
|
CALENDAR_UNIT_RIG
|
Impianti di perforazione
|
CALENDAR_UNIT_USD
|
USD
|
CALENDAR_UNIT_PEOPLE
|
Persone
|
CALENDAR_UNIT_MORTGAGE
|
Mutui
|
CALENDAR_UNIT_VOTE
|
voti
|
CALENDAR_UNIT_BARREL
|
Barili
|
CALENDAR_UNIT_CUBICFEET
|
Piedi cubici
|
CALENDAR_UNIT_POSITION
|
Posizioni nette non commerciali
|
CALENDAR_UNIT_BUILDING
|
Edifici
In alcuni casi, i valori dei parametri economici richiedono un moltiplicatore impostato nella struttura MqlCalendarEvent. I possibili valori moltiplicatori sono impostati nella lista ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_MULTIPLIER_NONE
|
Il moltiplicatore non è impostato
|
CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS
|
Migliaia
|
CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS
|
Milioni
|
CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS
|
Miliardi
|
CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS
|
Triliardi
Il potenziale impatto dell'evento su un tasso di cambio nazionale è indicato nella struttura MqlCalendarValue. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_IMPACT_NA
|
L'impatto non è impostato
|
CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
|
Impatto positivo
|
CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE
|
Impatto negativo
L'orario dell'evento è specificato nella struttura MqlCalendarEvent. I valori possibili sono impostati nell'elenco ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE
|
ID
|
Descrizione
|
CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME
|
La fonte pubblica un orario esatto di un evento
|
CALENDAR_TIMEMODE_DATE
|
L'evento dura tutto il giorno
|
CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME
|
La fonte non pubblica l'orario di un evento
|
CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE
|
La fonte pubblica il giorno di un evento piuttosto che il suo orario esatto. L'orario è specificato al verificarsi dell'evento.
Guarda anche