Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de gráficos
- Tipos de eventos de gráfico
- Períodos de gráficos
- Propiedades de gráficos
- Posicionamiento de gráfico
- Visualización de gráficos
- Ejemplos de trabajo con el gráfico
Constantes de gráficos
Las constantes que describen diferentes propiedades de los gráficos están divididas en siguientes grupos:
- Tipos de eventos — eventos que ocurren a la hora de trabajar con los gráficos;
- Períodos de gráficos — períodos built-in estándares;
- Propiedades de gráficos — identificadores que se utilizan como parámetros de las funciones para trabajar con gráficos;
- Constantes de posicionamiento - valor del parámetro de la función ChartNavigate();
- Visualización de gráficos - configuración de la apariencia de gráfico.