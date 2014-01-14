Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BullsBearsEyes - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1286
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:
EmeraldKing, transport_david
Descripcion:
Valores medios de los indicadores técnicos de la suma de la fuerza de los osos y la fuerza de los toros usando el algoritmo de Laguerre.
Este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com 14.02.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/776
