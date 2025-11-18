Kod TabanıBölümler
BullsBearsEyes - MetaTrader 5 için gösterge

EmeraldKing, transport_david
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

EmeraldKing, transport_david

Bu göstergenin değerleri, Laguerre algoritması kullanılarak ortalaması alınan Bears Power ve Bulls Power teknik göstergelerinin değerlerinin toplamı olarak hesaplanır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 05.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

BullsBearsEyes göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/776

MBKAsctrend3

İşlemlerin yapılması gereken anları renkli oklarla gösteren tipik bir semafor sinyal göstergesi.

Daily Lot Statistics

Modern indicator that displays your daily trading statistics directly on your MT5 chart. Track your trading performance with a beautiful flat design panel showing lots traded, number of orders, and profit/loss for each day.

SinTrend

Basit trend göstergesi.

Counter Attack Candlestick

Karşı saldırı mum çubuğu formasyonu