Gerçek Yazar:



EmeraldKing, transport_david

Bu göstergenin değerleri, Laguerre algoritması kullanılarak ortalaması alınan Bears Power ve Bulls Power teknik göstergelerinin değerlerinin toplamı olarak hesaplanır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 05.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.