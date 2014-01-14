Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FP channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1514
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor Real:
Nick A. Zhilin
Descripcion:
El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los Pivot Points (puntos de giro) utilizados como soporte y resistencia.
levels.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.02.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/781
