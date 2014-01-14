CodeBaseSecciones
FP channel - indicador para MetaTrader 5

Nick A. Zhilin
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1514
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
fp.mq5 (6.71 KB)
Autor Real:

Nick A. Zhilin

Descripcion:

El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los Pivot Points (puntos de giro) utilizados como soporte y resistencia. levels.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.02.2008.

Indicador FP channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/781

