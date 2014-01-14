Autor Real:

Nick A. Zhilin

Descripcion:

El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los Pivot Points (puntos de giro) utilizados como soporte y resistencia. levels.



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.02.2008.