Indicadores

BullsBearsEyes - indicador para MetaTrader 5

EmeraldKing, transport_david
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2417
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

EmeraldKing, transport_david

Os valores do indicador são calculados como a soma dos valores médios dos indicadores técnicos Bears Power e Bulls Power utilizando o algoritmo de Laguerre.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.02.2008.

Indicador BullsBearsEyes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/776

