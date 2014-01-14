Participe de nossa página de fãs
BullsBearsEyes - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2417
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
EmeraldKing, transport_david
Os valores do indicador são calculados como a soma dos valores médios dos indicadores técnicos Bears Power e Bulls Power utilizando o algoritmo de Laguerre.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.02.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/776
