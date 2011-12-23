Реальный автор:



EmeraldKing, transport_david

Значения этого индикатора раccчитываются как сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.10.2007.