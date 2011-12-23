CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BullsBearsEyes - индикатор для MetaTrader 5

EmeraldKing, transport_david | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3573
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

EmeraldKing, transport_david

Значения этого индикатора раccчитываются как сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.10.2007.

Индикатор BullsBearsEyes

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

Типичный семафорный сигнальный индикатор, показывающий цветными стрелками моменты, когда следует совершать сделки.

FlatTrend2 FlatTrend2

Простейший сигнальный индикатор для определения силы и направления тренда.

SinTrend SinTrend

Простой трендовый индикатор.

wlxBWACsig wlxBWACsig

Индикатор wlxBWACsig показывает сигналы входа по показаниям индикатора Accelerator Oscillator.