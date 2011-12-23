Смотри, как бесплатно скачать роботов
BullsBearsEyes - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3573
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
EmeraldKing, transport_david
Значения этого индикатора раccчитываются как сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.10.2007.
