Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MA_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1172
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres medias móviles con tres timeframes diferentes en un gráfico.
Indicador de MA_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1916
El indicador de tendencia que da señales para realizar operaciones. El color del indicador depende de la dirección del movimiento de mercado determinada por la posición del indicador en relación con la línea cero.at_Itp(t)Env
Canal de trazo curvilíneo.
El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los puntos de giro utilizados como soporte y resistencia.BullsBearsEyes
Valores medios de los indicadores técnicos de la suma de la fuerza de los osos y la fuerza de los toros usando el algoritmo de Laguerre.