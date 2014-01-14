CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1172
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
ma_3htf.mq5 (12.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres medias móviles con tres timeframes diferentes en un gráfico.

Indicador de MA_3HTF

Indicador de MA_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1916

SeNSetiVe SeNSetiVe

El indicador de tendencia que da señales para realizar operaciones. El color del indicador depende de la dirección del movimiento de mercado determinada por la posición del indicador en relación con la línea cero.

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Canal de trazo curvilíneo.

FP channel FP channel

El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los puntos de giro utilizados como soporte y resistencia.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Valores medios de los indicadores técnicos de la suma de la fuerza de los osos y la fuerza de los toros usando el algoritmo de Laguerre.