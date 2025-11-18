거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
에메랄드킹, transport_david
이 지표의 값은 라게에르 알고리즘을 사용하여 평균한 베어스 파워 와 불스 파워 기술 지표의 값의 합으로 계산됩니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.05.10. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/776
