wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1202
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:
wellx
Descripcion:
El indicador da señales de entrada en el mercado basado en el Accelerator Oscillator (véase el libro B. Williams "New Trading Dimensions").
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base 02.10.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/777
