wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1202
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
wlxbwacsig.mq5 (7.32 KB)
Autor Real:

wellx

Descripcion:

El indicador da señales de entrada en el mercado basado en el Accelerator Oscillator (véase el libro B. Williams "New Trading Dimensions").

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base 02.10.2007.

Indicador wlxBWACsig

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/777

