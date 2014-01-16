代码库部分
BullsBearsEyes - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1775
(21)
EmeraldKing, transport_david

用拉盖尔算法计算 熊势力量牛势力量 技术指标值之和的平均值。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 14.02.2008。

BullsBearsEyes 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/776

