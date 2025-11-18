Rejoignez notre page de fans
BullsBearsEyes - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
Auteur réel :
Auteur réel :
EmeraldKing, transport_david
Les valeurs de cet indicateur sont calculées comme la somme des valeurs des indicateurs techniques Bears Power et Bulls Power, moyennées à l'aide de l'algorithme de Laguerre.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 05.10.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/776
