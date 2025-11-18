CodeBaseSections
BullsBearsEyes - indicateur pour MetaTrader 5

EmeraldKing, transport_david
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
10
Note:
(21)
Publié:
Auteur réel :

EmeraldKing, transport_david

Les valeurs de cet indicateur sont calculées comme la somme des valeurs des indicateurs techniques Bears Power et Bulls Power, moyennées à l'aide de l'algorithme de Laguerre.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 05.10.2007.

Indicateur BullsBearsEyes

