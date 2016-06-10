コードベースセクション
インディケータ

BullsBearsEyes - MetaTrader 5のためのインディケータ

BullsBearsEyes - MetaTrader 5のためのインディケータ

EmeraldKing, transport_david
発行者:
Nikolay Kositsin
963
(21)
実際の著者：

EmeraldKing, transport_david

指標値はラゲールアルゴリズムを使用して平均されたベアパワーブルパワーテクニカル指標値の合計として計算されます。

この指標は元々MQL4で実装され2008年2月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

BullsBearsEyes指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/776

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

色付きの矢印を使用した、市場参入ポイントを示す典型的なセマフォシグナル指標。

Bezier Bezier

この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案です。

wlxBWACsig wlxBWACsig

この指標はアクセラレータオシレータに基づいて市場参入シグナルを示します。

SinTrend SinTrend

簡単なトレンド指標。