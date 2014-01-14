Autor Real:

DVYU

Descripcion:

Indicador de tendencia simple. La dirección de la tendencia es determinada por la ubicación del histograma en relación con el nivel cero. Las señales de entrada aparecen en la ruptura de la línea cero. Si el histograma cambia de rojo a azul, es momento de abrir una posición larga, en caso contrario, es momento de abrir una corta.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.02.2008.