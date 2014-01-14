Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SinTrend - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1214
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:
DVYU
Descripcion:
Indicador de tendencia simple. La dirección de la tendencia es determinada por la ubicación del histograma en relación con el nivel cero. Las señales de entrada aparecen en la ruptura de la línea cero. Si el histograma cambia de rojo a azul, es momento de abrir una posición larga, en caso contrario, es momento de abrir una corta.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.02.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/778
