TSI_MACD - indicador para MetaTrader 5
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del histograma MACD, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.
Indicador wlxBWWiseMan-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AMA_STL_HTF
Indicador AMA_STL con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador TSI_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TSI_CCI
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.