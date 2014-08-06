CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TSI_MACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1115
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_macd.mq5 (8.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MetaQuotes

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del histograma MACD, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.

Figura 1. Indicador TSI_MACD

Figura 1. Indicador TSI_MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7045

wlxBWWiseMan-2_HTF wlxBWWiseMan-2_HTF

Indicador wlxBWWiseMan-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AMA_STL_HTF AMA_STL_HTF

Indicador AMA_STL con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Indicador TSI_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TSI_CCI TSI_CCI

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.