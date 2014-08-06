CodeBaseSecciones
Indicadores

TSI_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1198
(34)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) ver
Autor real:

MetaQuotes

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador TSI_CCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7049

