TSI_CCI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1198
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
MetaQuotes
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador TSI_CCI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7049
Indicador TSI_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TSI_MACD
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del histograma MACD, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.
Indicador de figuras ténicas de Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.HullTrend
Indicador de tendencia, formado por la nube de color de la media móvil de Hull y su promediación.