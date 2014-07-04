Autor real:

MetaQuotes

Um oscilador TSI com base nos valores do histograma MACD, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador TSI MACD foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.

Figura 1. O indicador TSI_MACD