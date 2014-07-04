Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TSI_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1627
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes
Um oscilador TSI com base nos valores do histograma MACD, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador TSI MACD foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.
Figura 1. O indicador TSI_MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7045
O indicador wlxBWWiseMan-2 com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.AMA_STL_HTF
O indicador AMA_STL com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.
O indicador TSI_MACD com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.TSI_CCI
Um oscilador TSI com base nos valores do indicador técnico CCI, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem de colorida.