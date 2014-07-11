请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
MetaQuotes
一款 TSI 振荡器，基于 MACD 直方图的数值，以彩色云图实现它自己的信号线。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此原版 wlxFractals 首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 07.08.2006。
图例 1. 该 TSI_MACD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7045
wlxBWWiseMan-2_HTF
此 wlxBWWiseMan-2 指标在输入参数中有时间帧选项。AMA_STL_HTF
此 AMA_STL 指标在输入参数中有时间帧选项。
TSI_MACD_HTF
此 TSI_MACD 指标在输入参数中有时间帧选项。TSI_CCI
一款 TSI 振荡器，基于 CCI 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。