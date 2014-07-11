代码库部分
Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tsi_macd.mq5 (8.73 KB) 预览
真实作者:

MetaQuotes

一款 TSI 振荡器，基于 MACD 直方图的数值，以彩色云图实现它自己的信号线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此原版 wlxFractals 首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 07.08.2006。

图例 1. 该 TSI_MACD 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7045

